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السعودية.. الأمن والتنمية المستدامة

10/12/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتألق المملكة العربية السعودية على خط انطلاق قطار التنمية المستدامة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية، والتألق الأحدث قبول الـ «فيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ترشح المملكة لاستضافة مونديال 2034.
وفيما تتواصل جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في سبيل الارتقاء بجميع قطاعات الدولة، فقد اعتنى سموه بالرياضة السعودية، وللمملكة تاريخ عريق في الرياضة الخليجية والدولية، واللافت أن تلك الجهود قابلها ترحيب خليجي لطلب الترشح مع دعم وتأييد أكثر من اتحاد كروي مثل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والاتحاد اليمني، بالإضافة إلى الاتحادين العراقي والبحريني أيضا، لتحصل المملكة على دعم كامل من دول مجلس التعاون الخليجي واتحاداتها الكروية.
بالإضافة إلى الترحيب الدولي من جميع قارات العالم حول ترشح السعودية لاستضافة المونديال عام 2034، ويعود ذلك إلى النجاحات التي حققتها الشقيقة الكبرى في الاستضافات السابقة، باستضافة عدد كبير من الأحداث الرياضية العالمية، منها المصارعة الحرة، ونزالات الملاكمة، وبطولات «الفورمولا 1» ونهائيات كأس السوبر الإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى رالي داكار، وعدد آخر من البطولات الخاصة بسباقات السيارات والسرعة، واستطاعت جذب أبرز وأشهر هدافي نجوم كرة القدم حول العالم في الدوري السعودي للمحترفين ومنهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ورياض محرز وآخرين.
وعلى المستوى الثقافي، انطلقت أجنحة معرض الكتاب في الرياض في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي قبل أن ينتهى المعرض وسط إشادات من أصدقاء مقربين حضروا المعرض. وفي الحقيقة ليس بغريب على المملكة العربية السعودية، أن تفاجئ الكتاب والمثقفين بالتنسيق والتنظيم المنقطع النظير واستخدام التكنولوجيا في خدمة الزائرين لمعرفة أماكن الكتب والتصانيف عبر أكواد خاصة، وشاشات الكترونية تطلع الزائر على محتويات الأجنحة المضيفة للمعرض، إلى جانب ما حققه معرض الرياض الدولي 2023، بزيارة مليون زائر والجميل اختيار سلطنة عمان ضيف شرف لهذه النسخة من المعرض.
ولم تكتف وزارة الثقافة السعودية بتنظيم المعرض على هذا النحو، إذ قدمت 200 فعالية وجلسات حوارية وملتقيات شعرية من أبرز النخب الأدبية من الكتاب والمفكرين على هامش المعرض، كما تميز بتقديم فعاليات أدبية خاصة بالأطفال ممن لديهم المهارات الشعرية في فن الكتابة والإلقاء الشعري.
وهكذا، فإن المملكة العربية السعودية تسير على بركة الله نحو تحقيق التنمية المستدامة، فما يقوم به ولي العهد السعودي بتطبيق الإستراتيجية تلو الإستراتيجية ما هو إلا العزم على قيادة الدفة التنموية سعوديا بمنزلة تعبيد الطريق لمستقبل مضمون يحفظ ويصون الأمن القومي الخليجي والعربي.

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