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حق الطريق

10/12/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متفق عليه.
هذا الهدي النبوي الكريم من شأنه إصلاح أحوال المجتمع في الحاضر والمستقبل كما كان الأمر في الماضي، وجهه خاتم المرسلين للأمة كافة. وفي وقتنا الحالي، ممن الممكن القول إن هذا ينسحب على الالتزام بالقواعد المرورية، التي حددتها قرارات مؤسساتنا المعنية ويؤدي تفعيلها بضوابط أمنية وإدارية، وفنيه إلى الحفاظ على حياة الجميع من قائدي المركبات ومستخدمي الطرقات.
هكذا يجب على قائدي المركبات على الطريق بكل أنواعها وأحجامها متابعة وتنفيذ القوانين والقواعد المرورية لتحقيق الأمن والأمان المطلوب، كما يجب محاسبة المتجاوز بوسائل تقنية راقيه تمنع حدوث أي تهرب، وتمنع وقوع الزلل، أو الاستثناء وذلك حفاظا على سلامة الآخرين والابرياء بكل الطرق، وتفعيل هيبة القانون بكل بنوده، مع تجديد طرحه وشرحه للشباب والشابات من المواطنين والمقيمين.
ولاشك أن الهدي الرباني والنبوي عبر القرون والسنوات هو نبراس وقدوة ومنهاج. والملاحظ لأحوال الأمم المتقدمة الراقية الحضارية يجد أنها تطبق مثل هذه القواعد والتوجيهات، كما أن زوار تلك البلاد الناجحة يدركون مدى اهتمامهم بتفعيل أمن الطريق واحترام قراراته وضوابطه حرصا وحماية للنفس التي حرم الله قتلها ألا بالحق والعدل.
وهنا ندعو رواد طرقنا ومستخدميها إلى الالتزام بقواعد المرور ومن ذلك مثلا أستخدام الحزام، وعدم الانشغال بالنقال، والالتزام بمستويات السرعة المطلوبة، وعدم تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء، واحترام أولويات المرور في الطرق المتقاطعة، ومن الممكن في هذا الشأن أن يتم أستبدال المخالفات المرورية بالمكافآت المالية والمعنوية لمن يستخدم الطرقات بنقاط سنوية كما هو مطبق ببعض البلاد الراقية في العالم، ومن بينها أيضا دول خليجيه، حيث أدى التزام هذه النهج إلى تناقص كشوف المخالفات في هذه الدول بعد الاهتمام بتقديم المكافآت للملتزمين.
أخيرا نقول إن ربك الرحمن هو المستعان، وندعو لبلادنا الغالية أن يدوم فيها الأمن والأمان برعاية رب العباد سبحانه.

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