(MENAFN
- Al-Anbaa) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متفق عليه.
هذا الهدي النبوي الكريم من شأنه إصلاح أحوال المجتمع في الحاضر والمستقبل كما كان الأمر في الماضي، وجهه خاتم المرسلين للأمة كافة. وفي وقتنا الحالي، ممن الممكن القول إن هذا ينسحب على الالتزام بالقواعد المرورية، التي حددتها قرارات مؤسساتنا المعنية ويؤدي تفعيلها بضوابط أمنية وإدارية، وفنيه إلى الحفاظ على حياة الجميع من قائدي المركبات ومستخدمي الطرقات.
هكذا يجب على قائدي المركبات على الطريق بكل أنواعها وأحجامها متابعة وتنفيذ القوانين والقواعد المرورية لتحقيق الأمن والأمان المطلوب، كما يجب محاسبة المتجاوز بوسائل تقنية راقيه تمنع حدوث أي تهرب، وتمنع وقوع الزلل، أو الاستثناء وذلك حفاظا على سلامة الآخرين والابرياء بكل الطرق، وتفعيل هيبة القانون بكل بنوده، مع تجديد طرحه وشرحه للشباب والشابات من المواطنين والمقيمين.
ولاشك أن الهدي الرباني والنبوي عبر القرون والسنوات هو نبراس وقدوة ومنهاج. والملاحظ لأحوال الأمم المتقدمة الراقية الحضارية يجد أنها تطبق مثل هذه القواعد والتوجيهات، كما أن زوار تلك البلاد الناجحة يدركون مدى اهتمامهم بتفعيل أمن الطريق واحترام قراراته وضوابطه حرصا وحماية للنفس التي حرم الله قتلها ألا بالحق والعدل.
وهنا ندعو رواد طرقنا ومستخدميها إلى الالتزام بقواعد المرور ومن ذلك مثلا أستخدام الحزام، وعدم الانشغال بالنقال، والالتزام بمستويات السرعة المطلوبة، وعدم تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء، واحترام أولويات المرور في الطرق المتقاطعة، ومن الممكن في هذا الشأن أن يتم أستبدال المخالفات المرورية بالمكافآت المالية والمعنوية لمن يستخدم الطرقات بنقاط سنوية كما هو مطبق ببعض البلاد الراقية في العالم، ومن بينها أيضا دول خليجيه، حيث أدى التزام هذه النهج إلى تناقص كشوف المخالفات في هذه الدول بعد الاهتمام بتقديم المكافآت للملتزمين.
أخيرا نقول إن ربك الرحمن هو المستعان، وندعو لبلادنا الغالية أن يدوم فيها الأمن والأمان برعاية رب العباد سبحانه.
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