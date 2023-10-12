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تلامس الروح

10/12/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المشاعر الصادقة هي تلك التي تنبع من دون سابق إنذار، هي التي تجعل الشخص يعطي كل ما فيه من إحساس جميل لمن يحبهم دون مقابل، كما تجعله أيضا يتفهمهم ويتقبلهم بحسناتهم وسيئاتهم.
فما الحياة إلا إحساس متجدد.. وأحيانا نظرة... تعبير...اهتمام...ابتسامة تكفينا عن الدنيا بما فيها.. والإنسان الذي يتعامل معنا بمشاعر صادقة هو من يصل لقلوبنا ويتربع على عروشها الخاوية، فالشعور بجمال أي علاقة هو أن تتأكد أنها تثمر بداخلك مشاعر إيجابية رائعة.
وكم نحن بحاجة حقيقة لهذا الإحساس وبحاجة لمن يستوعبه ويتفهمه، فالإحساس الصادق من أهم الصفات التي من المفترض أن يمتلكها كل إنسان، فمنها ينبثق كل شيء جميل.
والمتأمل للواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا سيدرك لا محالة أننا نفتقر نوعا ما الى تلك المشاعر في معناها الحقيقي، نظرا لما نعرفه من جحود إنساني وتجويف قيمي جعل المادة تطغى على تفكيرنا فتعطلت معه كثير من مشاعرنا النبيلة لأنها صارت معطوبة، الشيء الذي قلب حياتنا رأسا على عقب، فأصبحت حياتنا مع الأسف محصورة في الحسابات والأرباح، فأغفلنا مراجعة أنفسنا والبحث في ثناياها عن كل ما يمنحنا الراحة والاطمئنان الذي ينقصنا، كالمشاعر الصادقة التي من خلالها سنتمكن من التصرف بسلوكيات نبيلة كالألفة والمودة والتعاون والعطف، فالقوة الحقيقية لا تكمن إلا في روح تعلم وتؤمن بمدى أهمية تأثير هذه المشاعر.
والمشاعر الصادقة زائد الحب كقيمة تعد من صميم إنسانيتنا وديننا وأخلاقنا، ونحن بالرغم من أننا مسلمون فقد أصبحنا أحوج الناس إلى التذكير بأهمية هذه القيمة، فنحن نود أن تكون كل أيامنا حبا ومشاعر صادقة، كما نود أيضا نشرها على نطاق واسع بشكل دائم لكي تسمو مجتمعاتنا إلى مراتب إنسانية عليا، نود من يهتم بنا.. نود من يحس بنا، نود من يقدر مشاعرنا، نود من يخاف علينا من نسمة عابرة.
وأن يعرف شخصا ما أن يفعل ذلك كله فلا بد أن يكون هذا الشخص مميزا ولديه سمو في التعامل مع الحياة، وهذا الشخص ليس بالضرورة أن يكون سعيدا أو هنيء البال، لكنه قد يكون إنسانا يفهمك بكل بساطة، إنسانا قادرا على أن يخرج أجمل ما فيك.
وعندما يتمكن شخص ما من فعل ذلك فهو بالتأكيد يعلم ما تحب، ويكره ما يغضبك، ولن يستخدم من الكلمات والأفعال سوى ما تفضل كي لا يجرحك.
وشخص كهذا هو الأجدر بنا بلا شك، فيكفي حين تصبح معه ستشعر بأنك ذاتك وبأنك غير مضطر للاعتذار عن أمر بدر منك عفوا، أو شرح أمر ما لأنه سيفهمك ويتفهمك بسهولة وسيلتمس لك الأعذار، لأنه يحبك ومشاعره حقيقية صادقة تجاهك.
فإن وجد هذا الشخص في حياتك، فلا تجعل أي فواتح أخرى تمنع شهيتك من الاحتفاظ به أو تفكر حتى في أن تجعله خيارا بين مجموعة، لأنه وحده بين كل الأشياء الأخرى سيدفع نبضاتك ليوم آخر أجمل.

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