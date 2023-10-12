تلامس الروح

(MENAFN
- Al-Anbaa) المشاعر الصادقة هي تلك التي تنبع من دون سابق إنذار، هي التي تجعل الشخص يعطي كل ما فيه من إحساس جميل لمن يحبهم دون مقابل، كما تجعله أيضا يتفهمهم ويتقبلهم بحسناتهم وسيئاتهم.
فما الحياة إلا إحساس متجدد.. وأحيانا نظرة... تعبير...اهتمام...ابتسامة تكفينا عن الدنيا بما فيها.. والإنسان الذي يتعامل معنا بمشاعر صادقة هو من يصل لقلوبنا ويتربع على عروشها الخاوية، فالشعور بجمال أي علاقة هو أن تتأكد أنها تثمر بداخلك مشاعر إيجابية رائعة.
وكم نحن بحاجة حقيقة لهذا الإحساس وبحاجة لمن يستوعبه ويتفهمه، فالإحساس الصادق من أهم الصفات التي من المفترض أن يمتلكها كل إنسان، فمنها ينبثق كل شيء جميل.
والمتأمل للواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا سيدرك لا محالة أننا نفتقر نوعا ما الى تلك المشاعر في معناها الحقيقي، نظرا لما نعرفه من جحود إنساني وتجويف قيمي جعل المادة تطغى على تفكيرنا فتعطلت معه كثير من مشاعرنا النبيلة لأنها صارت معطوبة، الشيء الذي قلب حياتنا رأسا على عقب، فأصبحت حياتنا مع الأسف محصورة في الحسابات والأرباح، فأغفلنا مراجعة أنفسنا والبحث في ثناياها عن كل ما يمنحنا الراحة والاطمئنان الذي ينقصنا، كالمشاعر الصادقة التي من خلالها سنتمكن من التصرف بسلوكيات نبيلة كالألفة والمودة والتعاون والعطف، فالقوة الحقيقية لا تكمن إلا في روح تعلم وتؤمن بمدى أهمية تأثير هذه المشاعر.
والمشاعر الصادقة زائد الحب كقيمة تعد من صميم إنسانيتنا وديننا وأخلاقنا، ونحن بالرغم من أننا مسلمون فقد أصبحنا أحوج الناس إلى التذكير بأهمية هذه القيمة، فنحن نود أن تكون كل أيامنا حبا ومشاعر صادقة، كما نود أيضا نشرها على نطاق واسع بشكل دائم لكي تسمو مجتمعاتنا إلى مراتب إنسانية عليا، نود من يهتم بنا.. نود من يحس بنا، نود من يقدر مشاعرنا، نود من يخاف علينا من نسمة عابرة.
وأن يعرف شخصا ما أن يفعل ذلك كله فلا بد أن يكون هذا الشخص مميزا ولديه سمو في التعامل مع الحياة، وهذا الشخص ليس بالضرورة أن يكون سعيدا أو هنيء البال، لكنه قد يكون إنسانا يفهمك بكل بساطة، إنسانا قادرا على أن يخرج أجمل ما فيك.
وعندما يتمكن شخص ما من فعل ذلك فهو بالتأكيد يعلم ما تحب، ويكره ما يغضبك، ولن يستخدم من الكلمات والأفعال سوى ما تفضل كي لا يجرحك.
وشخص كهذا هو الأجدر بنا بلا شك، فيكفي حين تصبح معه ستشعر بأنك ذاتك وبأنك غير مضطر للاعتذار عن أمر بدر منك عفوا، أو شرح أمر ما لأنه سيفهمك ويتفهمك بسهولة وسيلتمس لك الأعذار، لأنه يحبك ومشاعره حقيقية صادقة تجاهك.
فإن وجد هذا الشخص في حياتك، فلا تجعل أي فواتح أخرى تمنع شهيتك من الاحتفاظ به أو تفكر حتى في أن تجعله خيارا بين مجموعة، لأنه وحده بين كل الأشياء الأخرى سيدفع نبضاتك ليوم آخر أجمل.
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