صحتك ثروتك

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- Al-Anbaa) ستيف جوبز المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة آبل ورئيس مجلس إدارتها الراحل، ولد في 24 فبراير 1955م في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتوفي في 5 أكتوبر 2011م.
ستيف جوبز كانت تقدر ثروته بـ 6 مليارات دولارات، في صباح أحد الأيام أحس ستيف جوبز بتعب بعد استيقاظه من النوم، فذهب إلى المستشفى، وهناك أجريت له التحاليل أكثر من مرة ليكتشف الأطباء أن ستيف مصاب بالسرطان في البنكرياس وانه سيموت بعد سنة.
أخذ ستيف يفكر ويقول في نفسه:
ماذا أفعل بالستة مليارات دولار من دون صحة؟!
تمنى ستيف لو أن أحد الأصحاء يعطيه صحته ويأخذ منه الستة مليارات دولار!
فكر ستيف جوبز بمعادلة رهيبة.. يا ترى ما هي هذه المعادلة الرهيبة؟!
يقول ستيف في هذا الشأن:
حياتنا عبارة عن رقم واحد بجانبه أصفار كثيرة 61.00000000، الرقم واحد هو صحتك، والأصفار هي كل الأشياء التي تتوق إليها مثل سيارة فارهة، منزل فخم، شاليه، ماركات أصلية، زوجات وأولاد، سفرات... إلخ.
يُكمل ستيف ويقول: لو استيقظت من النوم في الصباح ولديك الرقم واحد وأمامه صفران، فأنت قد ملكت الدنيا بما فيها.. المهم رقم واحد (الصحة)، يكون موجود معاك.
لكن (لا قدر الله) إذا استيقظت من النوم وعندك جميع الأصفار ما عدا رقم واحد، فكل هذه الأصفار ليست لها فائدة، لأن رقم واحد غير موجود.. الذي يعطي قيمة للأصفار هو رقم واحد، فإذا صحوت من النوم وعندك الواحد، احمد ربك «الواحد» واشكره ليلا ونهارا.
معادلة ستيف جوبز الواحد وجنبه أصفاره ذكرتني بحديث عظيم عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يقول فيه: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».
يُبين لنا رسولنا الكريم أن من اجتمعت له هذه الخصال وهي الآمن في سربه أي في بيته وأهله وعياله، والأمن من أعظم نعم الله على العباد، ولا يشعر به إلا من فقده، معافى في بدنه أي صحيحا سالما من الأمراض والأسقام، عنده قوت يومه أي قدر حاجته من الغداء والعشاء، والطعام من نعم الله العظيمة على العباد.
فمن اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه، فكأنما أعطي الدنيا بأسرها.
ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ».
وقالوا عن الصحة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.. فاللهم إنا نسألك دوام الصحة والعافية، وحسن الخاتمة.
٭ اقرأ واتعظ: يقول أحد كبار السن: «كنت أنا والصحة نبحث عن المال، واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة» فهل من مدكر؟
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