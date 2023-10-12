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صحتك ثروتك

10/12/2023 11:21:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ستيف جوبز المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة آبل ورئيس مجلس إدارتها الراحل، ولد في 24 فبراير 1955م في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتوفي في 5 أكتوبر 2011م.
ستيف جوبز كانت تقدر ثروته بـ 6 مليارات دولارات، في صباح أحد الأيام أحس ستيف جوبز بتعب بعد استيقاظه من النوم، فذهب إلى المستشفى، وهناك أجريت له التحاليل أكثر من مرة ليكتشف الأطباء أن ستيف مصاب بالسرطان في البنكرياس وانه سيموت بعد سنة.
أخذ ستيف يفكر ويقول في نفسه:
ماذا أفعل بالستة مليارات دولار من دون صحة؟!
تمنى ستيف لو أن أحد الأصحاء يعطيه صحته ويأخذ منه الستة مليارات دولار!
فكر ستيف جوبز بمعادلة رهيبة.. يا ترى ما هي هذه المعادلة الرهيبة؟!
يقول ستيف في هذا الشأن:
حياتنا عبارة عن رقم واحد بجانبه أصفار كثيرة 61.00000000، الرقم واحد هو صحتك، والأصفار هي كل الأشياء التي تتوق إليها مثل سيارة فارهة، منزل فخم، شاليه، ماركات أصلية، زوجات وأولاد، سفرات... إلخ.
يُكمل ستيف ويقول: لو استيقظت من النوم في الصباح ولديك الرقم واحد وأمامه صفران، فأنت قد ملكت الدنيا بما فيها.. المهم رقم واحد (الصحة)، يكون موجود معاك.
لكن (لا قدر الله) إذا استيقظت من النوم وعندك جميع الأصفار ما عدا رقم واحد، فكل هذه الأصفار ليست لها فائدة، لأن رقم واحد غير موجود.. الذي يعطي قيمة للأصفار هو رقم واحد، فإذا صحوت من النوم وعندك الواحد، احمد ربك «الواحد» واشكره ليلا ونهارا.
معادلة ستيف جوبز الواحد وجنبه أصفاره ذكرتني بحديث عظيم عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، يقول فيه: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».
يُبين لنا رسولنا الكريم أن من اجتمعت له هذه الخصال وهي الآمن في سربه أي في بيته وأهله وعياله، والأمن من أعظم نعم الله على العباد، ولا يشعر به إلا من فقده، معافى في بدنه أي صحيحا سالما من الأمراض والأسقام، عنده قوت يومه أي قدر حاجته من الغداء والعشاء، والطعام من نعم الله العظيمة على العباد.
فمن اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه، فكأنما أعطي الدنيا بأسرها.
ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ».
وقالوا عن الصحة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.. فاللهم إنا نسألك دوام الصحة والعافية، وحسن الخاتمة.
٭ اقرأ واتعظ: يقول أحد كبار السن: «كنت أنا والصحة نبحث عن المال، واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة» فهل من مدكر؟

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