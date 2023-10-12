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((الدينارية))

10/12/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك بيت لشاعر العربية أبي الطيب المتنبي، يقول في مطلعه:«بأبي الشموس الجانحات غواربا» وهو ضمن قصيدة غزل رائعة، وقد لفت انتباهي، لأن جمهور الناس من محبي المتنبي يحفظون حكمه وأمثاله ومدائحه اكثر من غزلياته، والبيت كاملا:
بأبي الشموس الجانحات غواربا
اللابسات من الحرير جلاببا
وعندما يقول الشاعر بأبي، فللمخاطب منزلة عالية عنده، لأنه فــداه بــأبيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بــن أبي وقــاص يوم أحد «ارم ســعد فداك أبي وأمي»، أما الشـموس فهي النساء، والجانحات، الموائل للغروب، كنى المتنبي بالـغروب لبعدهن، يريد أن يقــول:
ملن عنه للبعد، واختار الشمس لبعــدها عن العيون، اما الجلابيب فهي جمع جلباب ومعناه الخمار، او القميص، يقول المتنبي بعد ذلك:
المنهبات عقولنا وقلوبنا
وجناتهن الناهبات الناهبا
وهنا يقـــول أن تلك الشموس أغارت على قلوبنا وعقولنا بوجناتهن، فسلبت هذه الشموس قلوبنا وعقولنا، حتى إن تلك الوجنات تنهب الناهب وهو الرجل الشجاع المغوار، ثم يصف هذه الشموس وصفا رائعا فيقول لنا:
الناعمات القاتلات المحييات
المبديات من الدلال غرائبا
فالناعمات هنا اللينات المفاصل بشرح الواحدي، وقال التبريزي: اللينات المعاطف القاتلات بالهجر والمحييات بالوصل، والدلال والإدلال والتدلل بمعنى واحد، وهــو أن يثـق المرء بمحبة صاحبه له فيفــرط عليه، وقد جعل الحياة والموت مرهونين بوصل وهجر هــذه الشموس، وهذه القصيدة تسمى «الدينارية»، لأن المتنــبي مدح الحاجب ابن منصور فأجازه بدينار واحد، يقول المتنبي «قصدت علي بن منصور الحاجب أشكو له حال الزمان لعله يقوم بحاجتي ويســد خلتي ويصلح من حالي، بقصيدتي التي أقول فيها:
حال متى علم ابن منصور بها
جاء الزمـــان إلى منها تائبا
فما كان من ابـــن منصور ـ لا نصره الله ـ إلا أن بعث لي مكافأته دينارا، فأسميتها الدينارية.
ودمتم سالمين.

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