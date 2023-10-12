(MENAFN
- Al-Anbaa) هناك بيت لشاعر العربية أبي الطيب المتنبي، يقول في مطلعه:«بأبي الشموس الجانحات غواربا» وهو ضمن قصيدة غزل رائعة، وقد لفت انتباهي، لأن جمهور الناس من محبي المتنبي يحفظون حكمه وأمثاله ومدائحه اكثر من غزلياته، والبيت كاملا:
بأبي الشموس الجانحات غواربا
اللابسات من الحرير جلاببا
وعندما يقول الشاعر بأبي، فللمخاطب منزلة عالية عنده، لأنه فــداه بــأبيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بــن أبي وقــاص يوم أحد «ارم ســعد فداك أبي وأمي»، أما الشـموس فهي النساء، والجانحات، الموائل للغروب، كنى المتنبي بالـغروب لبعدهن، يريد أن يقــول:
ملن عنه للبعد، واختار الشمس لبعــدها عن العيون، اما الجلابيب فهي جمع جلباب ومعناه الخمار، او القميص، يقول المتنبي بعد ذلك:
المنهبات عقولنا وقلوبنا
وجناتهن الناهبات الناهبا
وهنا يقـــول أن تلك الشموس أغارت على قلوبنا وعقولنا بوجناتهن، فسلبت هذه الشموس قلوبنا وعقولنا، حتى إن تلك الوجنات تنهب الناهب وهو الرجل الشجاع المغوار، ثم يصف هذه الشموس وصفا رائعا فيقول لنا:
الناعمات القاتلات المحييات
المبديات من الدلال غرائبا
فالناعمات هنا اللينات المفاصل بشرح الواحدي، وقال التبريزي: اللينات المعاطف القاتلات بالهجر والمحييات بالوصل، والدلال والإدلال والتدلل بمعنى واحد، وهــو أن يثـق المرء بمحبة صاحبه له فيفــرط عليه، وقد جعل الحياة والموت مرهونين بوصل وهجر هــذه الشموس، وهذه القصيدة تسمى «الدينارية»، لأن المتنــبي مدح الحاجب ابن منصور فأجازه بدينار واحد، يقول المتنبي «قصدت علي بن منصور الحاجب أشكو له حال الزمان لعله يقوم بحاجتي ويســد خلتي ويصلح من حالي، بقصيدتي التي أقول فيها:
حال متى علم ابن منصور بها
جاء الزمـــان إلى منها تائبا
فما كان من ابـــن منصور ـ لا نصره الله ـ إلا أن بعث لي مكافأته دينارا، فأسميتها الدينارية.
ودمتم سالمين.
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