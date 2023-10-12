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مؤشر البورصة يرتفع %0.54

10/12/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2433.67 نقطة، بارتفاع نسبته 0.54 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.534 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.87 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.58 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.31 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، البنوك، العقارات 1.08 %، 0.96 %، 0.89 %، 0.83 %، 0.58 %، 0.56 %، 0.48 %، 0.36 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والإتصالات 2.35 %، 0.27 %، 0.20 %، 0.09 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.14 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 5.00 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.65 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 5.78 %، سبأ لسكب المعادن 4.97 %، الثقة للاستثمارات الاردنية 4.90 %، اسمنت الشمالية 3.41 %، والركائز للاستثمار بنسبة 2.94 %.

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