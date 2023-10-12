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مدفوعات نظام جوموبي ترتفع الى 302 مليون دينار في أيلول

10/12/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






كشفت أحدث الأرقام الرسمية أن نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي" عبر المحافظ الالكترونية قد سجل مدفوعات بلغت قيمتها 302 مليون دينار خلال فترة شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جوموبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 177 مليون دينار وبنسبة بلغت 142 %، وذلك لدى المقارنة بحجم المدفوعات المسدد عبر النظام في شهر ايلول ( سبتمبر ) من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 125 مليون دينار.
وبينت الأرقام أن خدمة "التحويل النقدي" إستحوذت على حصة الأسد من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر النظام وبنسبة 83.8 % عندما سجل قرابة 252.5 مليون دينار
وقال التقرير إن "خدمة " السحب" استحوذت على نسبة تصل الى 9 % من القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر النظام مع تسجيلها حوالي 27.3 مليون دينار في شهر ايلول ( سبتمبر) الماضي".
وأشارت الأرقام الى ان خدمة " الإيداع" سجلت قرابة 18.5 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 6.1 % من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر " جوموبي"، فيما حققت خدمة " المشتريات" حوالي 3.3 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 1.1 % من اجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام.
و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن كشف التقرير أن مستخدمي نظام "جوموبي" نفذوا قرابة 2.63 مليون حركة دفع خلال شهر ايلول الماضي، شكلت حركات خدمة " تحويل الأموال" منها أكبر نسبة بحوالي 86.2 %، كما تكشف البيانات عن نمو عدد مستخدمي نظام "جوموبي" الالكتروني للدفع الفوري، ليسجل بنهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي أكثر من مليوني مستخدم شكل الاردنيون منهم نسبة 86.8 %، فيما كان 13.4 % من غير الأردنيين.
ولدى تقسيم المستخدمين وفقا للجنس، أظهر التقرير أن الذكور شكلوا نسبة 53.5 % من إجمالي عدد المستخدمين نهاية شهر ايلول الماضي، والنسبة الباقية 46.5 % كانت للإناث.

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