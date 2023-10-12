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%139 ارتفاع سياحة المؤتمرات خلال 9 أشهر

10/12/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






ارتفع عدد سياح المؤتمرات والندوات بنسبة نحو 139 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.
وأكدت البيانات الوزارية أن اعداد زوار المملكة لغاية المؤتمرات والندوات تجاوزت 203 آلاف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مرتفعة بما نسبته 139 % أو بمقدار 118 ألف زائر.
وشكلت أعداد زوار المملكة خلال التسعة اشهر الماضية نحو 4 % من اجمالي زوار المملكة البالغة 4.5 مليون زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة لغايات سياحة المؤتمرات والندوات أو سياحة الاعمال خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2022 نحو 85 ألف.
وبلغ عدد زوار المملكة لغايات سياحة المؤتمرات والندوات بالاضافة الى الاعمال قرابة 100 ألف زائر ما شكلوا نسبة 1.8 % من اجمالي سياح المملكة البالغين نحو 5 مليون.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات ان "ارتفاع اعداد زوار المملكة جاء نتيجة الامكانيات الممتازة الموجودة في الاردن".
وأكد عربيات ان سياحة المؤتمرات او الاعمال لها تأثير على تنشيط القطاع السياحي بالكامل إضافة الى تنشيط عجلة الاقتصاد بشكل مباشر جراء حاجة المشاركة بهذه السياحة إلى الإقامة والأكل والشرب بالإضافة الى التنقل وغيرها من الاحتياجات التي يبحث عنها خلال فترة اقامته.
وأضاف أن "الهيئة من ضمن سياستها واستراتيجيتها تقوم بالترويج والتسويق لجذب إقامة تلك المؤتمرات والندوات في المملكة".
وأشار الى أن اعداد سياحة المؤتمرات والندوات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي.
وبين عربيات اهمية سياحة المؤتمرات والندوات في زيادة اعداد زوار المملكة وارتفاع ارقام الدخل السياحي.
واكد ان اليوم سيعقد مؤتمر AdventureELEVATEANNE بنسخته الثالثة في عمان بحضور عدد كبير من مكاتب السياحة الاميركية المتخصصة في هذا النوع من السياحية.
وبين عربيات ان المؤتمر يأتي بتنظيم وشراكة الهيئة وبحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي وممثلين من منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرات ATTA ومكاتب سياحة وسفر محلية.
ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 38.1 % نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 % في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.
وارتفع الدخل السياحي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2022، بتسجيله لما قيمته 4,1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.






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