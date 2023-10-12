المبيضين: تأجيل مؤتمر اليونسكو لإشعار آخر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر "اليونسكو" الدولي، ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في الـ23 الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية أمس، أن قرار التأجيل جاء مشتركا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن للمؤتمر، بتنظيم من "اليونسكو" بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.-(بترا)
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