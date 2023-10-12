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المبيضين: تأجيل مؤتمر اليونسكو لإشعار آخر

10/12/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر "اليونسكو" الدولي، ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في الـ23 الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية أمس، أن قرار التأجيل جاء مشتركا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن للمؤتمر، بتنظيم من "اليونسكو" بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.-(بترا)

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