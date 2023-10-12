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التربية والتعليم: بطء مواجهة إنجاز برامج الأبنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة

10/12/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






برغم تحقيق وزارة التربية والتعليم خطوات مهمة في العملية التعليمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن المضي في مواجهة التحديات على صعيد الأبنية المدرسية، وتنمية برامج الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين ما تزال "بطيئة" الوتيرة، وفق خبراء تربويين.
وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التقدم بتحقيق مستهدفات برنامج الأبنية المدرسية، ما يزال دون المخطط له، عازين ذلك إلى زيادة معدلات النمو السكاني الطبيعية والطارئة (الهجرات واللجوء)، وارتفاع أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وأشاروا إلى أن برامج التنمية المهنية التي تقرها الوزارة، تقليدية، لا تستند على حاجات المعلم الحقيقية، داعين الى ضرورة إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين، ومنح صلاحيات للميدان التربوي، لتصميم اطر برامج التنمية المهنية وفق احتياجات المعلمين المشتركة، فضلا عن اعادة النظر بأساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين، وربطها بأداء الطلبة.
وأكدوا أهمية تفعيل ما ورد في "الرؤية الاقتصادية 2033"، بخصوص تنمية الطفولة المبكرة، وايجاد برامـج شاملة ومتكاملة للتعليم والتطوير في مرحلة الطفولة المبكرة، وإرساء سياسة لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومراجعة مستهدفاتها.
وكان تقرير المتابعة والتقييم السنوى للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام 2021/2022 الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تضمن أهم التحديات والتوصيات، لإثراء التخطيط الإستراتيجي للعام 2023 /2024.
وأشار التقرير إلى أبرز التوصيات ذات الأولوية للعام 2023/ 2024 التي تتمثل بالوصول لاستيعاب كامل من هم في مرحلة رياض الأطفال بحلول العام 2026.
وتمثلت توصيات، بتطوير إطار مهني جديد للمعلمين، ونظام الرتب، وبرنامج التدريب والتأهيل أثناء الخدمة، وتمويل مشاريع بناء جديدة، وإعادة تأهيل مدارس قائمة.
وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي، أكد أن برنامج البيئات المدرسية المواتية للتعلم الفعال، تعترضه تحديات عدة فبرغم الاستثمار الكبير في البرنامج منذ تسعينيات القرن الماضي، الا انه لم يحقق مستهدفاته، المتمثلة بالتخلص من الأبنية المستأجرة ومدارس نظام الفترتين، والحد من زيادة الكثافة الصفية.
وقال النعيمي إن التقدم بتحقيق مستهدفات البرنامج دون المخطط له، اذ نلحظ زيادة عدد الأبنية المدرسية المستأجرة التي تعمل بنظام الفترتين، وارتفاع الكثافة الصفية، برغم الجهود الكبيرة في التوسع بالبرنامج عبر انشاء مدارس جديدة، وتحسين عناصر البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للتعليم، ولعل مرد ذلك الى أن الزيادة في معدلات النمو السكاني الطبيعية والطارئة، تفوق قدرة الوزارة على الإيفاء بها، بالإضافة لارتفاع أعداد المنتقلين من طلبة المدارس الخاصة الى الحكومية.
وأضاف النعيمي، ينضاف الى هذه التحديات، الاجراءات المتعلقة بتعقيدات طرح عطاءات الأبنية المدرسية، وقصر الفترة الزمنية السنوية المتاحة للمباشرة، بإجراءات عطاءات الأبنية بين إقرار مشروع الموازنة السنوية وإيقاف طرح العطاءات الحكومية وما يرتبط بذلك، وقصور الاستثمار الأمثل أحيانا للموارد المتاحة، بتوجيه الموارد نحو انشاء أبنية مدرسية في المناطق الأكثر حاجة، بخاصة قصبات المدن الرئيسة، وصعوبات استملاك الأراضي المناسبة لمكان الحاجة.
وبين أن تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للوزارة، تكتنفها مهددات جوهرية إن لم تضاعف التوسع في برنامج الأبنية المدرسية، بزيادة مخصصات موازنة الوزارة، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية بتخطي الاجراءات البيروقراطية، وتفعيل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، والتخطيط السليم لمواجهة الطلب على التعليم، وتوجيه الموارد المتاحة لمناطق تشهد طلبا عاليا، وتعاني من قصور واضح في عناصر البيئات التعليمية المواتية للتعلم، بخاصة في متطلبات التعليم الدامج.
وأوضح النعيمي أنه برغم التقدم في مستهدفات برنامج التعليم المبكر والاستيعاب الكامل للأطفال في التعليم قبل المدرسي، والتحسن الملحوظ الذي شهده في الأعوام الأخيرة على صعيد الحوكمة والسياسات والبرامج، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج دون المستوى المأمول، لنقص التمويل في مواجهة الطلب الشديد على هذا النوع من التعليم، وما يعترض تنظيم القطاع بخاصة الأهلي منه.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز في التوسع ببرامج الطفولة المبكرة، يتمثل بتدني نوعية برامجه (مؤهلات العاملين، بيئات التعلم، المناهج وموارد التعلم واستراتيجيات التعليم)، فهي محكومة لأطر تقليدية وممارسات تعليمية جامدة، لا تسعف كثيرا بتحسين الاستعداد للتعلم وتنمية قدرات الأطفال وميولهم ومواهبهم.
ولفت النعيمي إلى أن الوزارة حققت خطوات ملموسة في الأعوام الأخيرة، في محور التنمية المهنية للمعلم، بإقرار إطار سياسات التنمية المهنية، ونظام رتب المعلمين، والمسار المهني للمعلم، وترخيص المعلمين، واستحداث برامج نوعية، بخاصة برامج قبل الخدمة، والقيادة المدرسية، وشبكات الممارسة المهنية، والتقييم المرتبط بالأداء والكفايات، والتحول في آليات استقطاب واختيار المعلمين وغيرها.
وأشار إلى أن برامج التنمية المهنية بالوزارة تقليدية، ونظرية، ومكررة، لا تستند على حاجات المعلم الحقيقية، وتنفذ بأسلوب المجموعات الكبيرة، كما أنها لا تنتظم في مسار مهني واضح، يراكم من التعلم المستمر للمعلم، ويصقل خبرته التعليمية.
وبين أن ما تحتاجه الوزارة، ترجمة سياساتها في التنمية المهنية لبرامج نوعية، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات في هذه المجالات.
وشاركه الرأي مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد ابو غزلة، الذي قال إن الوزارة حققت خطوات مهمة في محاور عدة، كتطوير الثانوية العامة، والتعليم المهني، والمناهج.
واضاف، ان هناك محاور أساسية أيضا، ما يزال التقدم فيها بطيئا، وأبرزها: البنية التحتية بشقيها المادي والتقني، وتحقيق إلزامية الالتحاق برياض الأطفال وتدريب وتمكين المعلم.
ففي محور البنية التحتية المتعلق بتوفير الأبنية المدرسية، أوضح أبو غزلة أنه برغم جهود الوزارة الكبيرة، لكن تحدياته ما تزال كبيرة، وأبرزها تبعات الهجرات القسرية والنمو السكاني المتزايد سنويا، وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية.
وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطلبة المنتقلين من القطاع الخاص في الأعوام الثلاثة الماضية نحو 149 الف طالب وطالبة من المراحل، بما فيها رياض الأطفال، وبزيادة 168 مدرسة في الأعوام الثلاثة الماضية.
وبين ابو غزلة، ان الزيادة في عدد المدارس بسبب حجم انتقال الطلبة من المدارس الخاصة، أثر على خطط الأبنية المدرسية، جراء زيادة المدارس المستأجرة، واللجوء لنظام الفترتين.
وشدد على ضرورة، أن يلقى هذا المحور اهتماما خاصا، نظرا لتواضع نسب الإنجاز فيه، بقيام الوزارة بإعداد خطة محكمة وقابلة للتطبيق، تتوافق مع مبادرات الرؤية الاقتصادية في تطوير البنية التحتية والتقنية لقطاع التعليم، تتمثل ببناء أبنية مدرسية جديدة، وتبني توظيف تقنيات التعليم وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة، وتبني فكرة المدارس الأهلية الحكومية.
وأكد أبو غزلة، أن الاهتمام برياض الأطفال أولوية في التطوير، بخاصة بعد التراجع الكبير الذي خلفته جائحة كورونا من فقد تعليمي.
وأكد أهمية تفعيل ما ورد في الرؤية الاقتصادية بشأن تنمية الطفولة المبكرة، بايجاد برامج شاملة ومتكاملة للتعليـم والتطويـر فـي هذه المرحلة، وتنفيذ مبادرات تتعلق برياض الأطفال، ووضع سياسة لتوسيع نطاق التعليم خلالها، ومراجعة مستهدفاتها، كما على الحكومة إنشاء مظلة مستقلة لإدارة الطفولة المبكرة كما في الدول الأخرى.
واقترح ابو غزلة، إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين، ضمن أطر تشريعية وتنظيمية وإجرائية واضحة، بالتعاون مع المعلمين، ومنح الصلاحيات للميدان التربوي، لتصميم أطر برامج التنمية المهنية، وفق احتياجات المعلمين المشتركة.
كما طالب بإعادة النظر في أساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين، وربطها بأداء الطلبة، وقد يتفق ذلك في ظل سياسة التعيين الجديدة، شريطة ارتباطه بتطوير نظام المساءلة المهنية، في ظل نتائج التقويم المهني، والتي على إثرها تتخذ قرارات باستمرار المعلم أو إنهاء عقده، وفق مستوى أدائه، وعلى الوزارة أن تبحث عن مزودين للتدريب وإعادة التعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لدورها الإيجابي بتمكين المعلمين، وعلى العاملين في الوزارة، التفرغ لرسم السياسات، ومتابعة التدريب وترك التنفيذ للمتخصصين من مزودي التدريب.
الخبير التربوي د. عايش النوايسة، قال إن الوزارة في محور تدريب المعلمين وتنميتهم مهنيا، تمكنت من تحقيق تقدم ملموس عبر إنجازها لإطار شامل، ضمن محاور معدة تحت مسمى سياسة المعلم، وتهدف لجعل مهنة التعليم خياراً جذاباً عبر نظام يشجع التميّز والنشاط والإبداع.
وأضاف النوايسة أن إيجاد نظام تأهيل قبل الخدمة معتمد، وقادر على توفير قدرات الدخول للنظام التربوي، وبناء نموذج تنمية مهنية مستدامة فاعل، يضمن فرص تعليم مدى الحياة، وإيجاد نظام للمتابعة والتقييم في إطار السياسات الشاملة الخاصة بالمعلم، يضمن تنفيذ هذه السياسات.
وأكد النوايسة، أن الوزارة تعاملت مع هذا الملف بشمولية، مستندة في عملية الإنشاء لعناصر متكاملة، هي: التطوير المؤسسي الى جانب التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال.
وبين أن الوزارة أحرزت تقدما ملحوظا في الأعوام الماضية، متجسدا ذلك بالتوسع في رياض الأطفال، وتنفيذ تدريب متخصص لمعلمي رياض الأطفال فضلا عن إلحاق مجموعة منهم بدبلوم ما قبل الخدمة هذا العام وقبل ذلك طورت الوزارة المعايير المهنية التخصصية لمعلمات رياض الأطفال والتي انعكست على البرامج التدريبية التي تقدم لهم من حيث النوع والشمولية مما يتوقع أن ينعكس على كل ذلك على تحسن الأداء بصورة شمولية.

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