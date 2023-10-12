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الشبلي لـ الغد: خطط لتسيير مزيد من المساعدات لغزة

10/12/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فريق الغد






أكدت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، ومد يد العون إليهم، على العلاقة التي لا تنفصم بين الأردن وفلسطين.
وفي ظل الهجمة الصهيونية على سكان القطاع، وتدمير منازلهم ومرافقهم، وحملة التقتيل البربرية التي تقوم بها آلة الحرب الإرهابية الصهيونية، توالت حملات التبرع والدعم من المؤسسات الرسمية والشعبية والاقتصادية والوطنية والمواطنين في محافظات المملكة كافة.
فقد كشف أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي عن وجود خطط لتسيير مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع، عقب تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية أمس.
وأكد الشبلي، أن المساعدات للقطاع لم تنقطع، إذ أرسلت 8 شاحنات محملة بالمساعدات للقطاع قبل بدء الحرب، مبينا أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية بتقديم العون والمساعدة لأهلنا في القطاع، بدأت الهيئة بإجراءات تجهيز إمداداتها الطبية العاجلة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة هناك بهذه المواد، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء في القطاع الطبي.
وبين الشبلي في تصريحات لـ"الغد"، أنّ المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في القطاع.
وحول إرسال طائرة أخرى، أكد أنّ إرسال أي مساعدات جديدة سيجري بالتنسيق مع جهات رسميّة فلسطينية ومصريّة.
وجاءت هذه المساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو.
وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه، إلى مصر ومن ثم إلى معبر رفح لإدخالها إلى القطاع ليصار لتسليمها إلى الجهات الطبية العاملة في القطاع، حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات.
كما وسيجري إيصال جزء من هذه المساعدات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، وأخرى لمستشفيات وجهات طبية ورسمية هناك.
وفتحت الهيئة، باب استقبال التبرعات النقدية عبر حسابها في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو عبر المحافظ الإلكترونية، أو عبر "كليك"، بالإضافة لـ"إي فواتيركم"، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني.
مؤسسة ولي العهد، أطلقت أمس حملة جمع تبرعات نقدية لشراء مستلزمات أساسية وعينية إنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية، بمد يد العون للأشقاء هناك، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية.
وستعمل الهيئة الخيرية على تجهيز قوافل المساعدات التي ستُرسَل إلى داخل القطاع.
وستسهم هذه التبرعات بشراء المساعدات الإنسانية اللازمة مثل مياه الشرب وخيم عائلية لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها، بالإضافة إلى تأمين الطرود الغذائية والملابس والبطانيات وغيرها من المواد.
ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة عبر استخدام خدمة "كليك" على اسم (Alias): NAUA، أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية عن إطلاق حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية والتبرع بالدم، لدعم أهل القطاع عبر اللجنة الاجتماعية لموظفي الوزارة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالوقوف مع أشقائنا الفلسطينيين في القطاع بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.
وأكدت الوزارة أن حملة "أغيثوا غزة"، جزء من واجب موظفيها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، للمساهمة بتوفير مستلزمات إغاثية وطبية ووقود ومواد ضرورية، تحتاجها المستشفيات للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين الأردنيتين، أمس حملة لجمع التبرعات للإيواء والإعمار لصالح دعم صمود القطاع تحت عنوان "غزة معا ننصرها".
كما أكد مجلس نقابة المقاولين، فتح الباب لجمع التبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء في مركز النقابة وفروعها ابتداء من الغد، على أن يستمر طيلة الأسبوع المقبل، تحت حساب أمانات "طوفان الأقصى"، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعمار فلسطين والهيئة الخيرية، لإيصال الدعم.
كما أعلن المستشفى التخصصي عن إطلاق حملة واسعة للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم الوطني، وأخرى للتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة، دعماً ومؤازرةً للقطاع، بدأت أمس.
وأعلن مدير عام المستشفى د. فوزي الحموري عن التبرع بـ100 ألف دينار من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة الجرحى والمصابين.
وأعلن عن فتح الباب لموظفي وأطباء المستشفى الراغبين بالمشاركة كذلك، موضحا أن إيصال المساعدات سيتم بالتعاون مع الهيئة الخيرية.
وأفاد الحموري بأن الحملتين العاجلتين اللتين أعلن عنهما تأتيان انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك بالإسراع في إرسال مساعدات عاجلة نصرةً للشعب الفلسطيني.
ولفت متبرعون بالدم في المستشفى التخصصي، إلى أن الإقبال على التبرع، فاق التوقعات، وأن أعداد المواطنين الذين هبّوا للتبرع بدمائهم لأهلنا في القطاع، يرتفع في كل لحظة، وقد تجاوز المئات في الساعات الاولى من إطلاق الحملة.
كما أطلقت جمعية رجال الأعمال الأردنيين حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، عبر الهيئة الخيرية.
ودعت مجتمع الأعمال الأردني للمساهمة بالحملة، تقديراً للتضحية الكبيرة التي يقدمها إخواننا في فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية.
ودان مجتمع الأعمال الأردني، العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في القطاع، وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، فيما أكدت الجمعية على ضرورة تكاتف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف هذا العدوان المتكرر والذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.
شركة أدوية الحكمة، تبرعت بشحنة أدوية طارئة قيمتها 1.5 مليون دولار، دعماً للشعب الفلسطيني في القطاع؛ بالتنسيق مع الهيئة الخيرية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.
وقالت إن التبرع يأتي انطلاقاً من دور الشركة المستمر بدعم الإنسانية، وإمداد المتضررين الأبرياء بالأدوية التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
وأشارت إلى أن شحنة التبرعات، تتضمن أدوية مضادة للعدوى ومسكّنات للألم، وتغطي مجالاتٍ علاجية مختلفة، سواءً ما يُعطى منها عن طريق الفم أو داخل المستشفيات، وذلك بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيون في القطاع.
وأطلقت غرفة تجارة العقبة، حملة تبرعات لدعم الأهل في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية، لتسجل أول تبرع مادي بـ20 ألف دينار لصالح الأهل في القطاع، مع بدء فتح باب التبرعات اعتبارا من الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر، في مبنى غرفة تجارة العقبة وعلى مدار الساعة.
وناشد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي ومجلس إدارة الغرفة التجارية الذي عقد جلسة مطولة، لترتيب وتنسيق التبرعات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، والقطاعات الاقتصادية في المحافظة ورجال الأعمال وأهل الخير والشركات والمؤسسات والجمعيات، سرعة تقديم المساعدات العينية والنقدية لأهلنا في غزة الصامدة. ودعا لأن تكون المساعدات والتبرعات، إما نقدية أو مستلزمات طبية أو ملابس جديدة وغير مستعملة، إضافة للمواد الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في القطاع.
وكشف الكباريتي عن فتح حساب بنكي للتبرعات النقدية باسم غرفة تجارة العقبة يحمل الرقم JO 18 JKBA 2100 0020 1277 0013 0020 01 البنك الأردني الكويتي في العقبة او التواصل مباشرة على الرقم 0798913890 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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