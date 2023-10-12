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الفاعوري: استعادة %50 من أموال صندوق مكاتب استقدام

10/12/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إنه جرى استعادة أكثر من 50 % من القيمة الإجمالية لأموال صندوق النقابة التي وزعت على أصحاب المكاتب وقدرها 483 ألف دينار.
وبين الفاعوري في تصريح لـ"الغد"، أن النقابة ما تزال تنتظر الاجراءات الرسمية الرقابية من الجهات المعنية بهذا الملف، موضحا أن استرداد المبالغ المستمر منذ نحو أسبوعين، جاء بعد تعميم مجلس النقابة على أصحاب المكاتب باستعادة جزء من المبلغ.
وأكد أن أصحاب المكاتب متفهمون لقرار وزارة العمل، بعد صدور قرار بأن هذه الأموال عامة.
وكان المجلس السابق للنقابة، قرر قبل أشهر في اجتماع الهيئة العامة، توزيع 3 آلاف دينار على أصحاب مكاتب الاستقدام من أموال النقابة التي جمعت من اعمال استثمارية.
وفي التفاصيل، دعت النقابة، لاجتماع هيئة غير عادي في مقرها الرئيس خلال آب (اغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب.
إلى ذلك بين الفاعوري، أن نحو 20 إلى 30 مكتبا من أصل 161، هم من المتعثرين، وقد تأخروا عن الدفع وإرجاع المبلغ، ولكن سيجري عمل تسوية بطريقة صحيحة معهم، لضمان إرجاع المبلغ لصندوق النقابة.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، وزعت على أعضاء الهيئة العامة.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم بها هذه الجهات، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة، بموجب أحكام التشريعات النافذة.

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