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صحفيون: أهمية دور الإعلام في مشاركة الشباب السياسية

10/12/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






أكد صحفيون وإعلاميون، أن دور الإعلام في المرحلة المقبلة لا يقل أهمية عن دور الأحزاب بتوعية وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والانخراط فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها حزب الميثاق الوطني في مقره أمس، والتي خصصت لإعلاميين وصحفيين، تناولت الحديث عن الأحزاب، ودور الإعلام الأردني بتهيئة البيئة السياسية لدى المجتمع.
ورحب رئيس لجنة الإعلام الشبابية عن محافظة العاصمة أمجد شركس، بالحضور الذي قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء ممن قضوا في قطاع غزة، جراء الهجوم البربري لطائرات الاحتلال الصهيوني على السكان.
وبدأت الجلسة بالحوار مع أمين عام الحزب محمد المومني، والحديث عن دور الإعلام بتعزيز المشاركة المجتمعية والشبابية في الحياة السياسية والانتخابات.
وسلط الأمين العام المساعد لشؤون الشباب جمال الرقا، في مداخلة له الضوء على دور السلطة الرابعة والحياة الحزبية المقبلة.
‎وشارك بالحوار، إعلاميون تحدثوا عن آلية العمل بقانون الأحزاب الجديد، مثمنين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني تحت قبة البرلمان.

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