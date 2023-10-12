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بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس "الحرب" الإسرائيلي.
وأعلنت تل أبيب الأربعاء عن إنشاء حكومة طوارئ خلال الحرب مع قطاع غزة تضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وكل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

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