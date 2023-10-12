بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس "الحرب" الإسرائيلي.
وأعلنت تل أبيب الأربعاء عن إنشاء حكومة طوارئ خلال الحرب مع قطاع غزة تضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وكل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر مراقبين.
MENAFN12102023000072011014ID1107235069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.