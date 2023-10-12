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مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين الجمعة

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نيويورك- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء غد الجمعة جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين.
وحسب برنامج المجلس ليوم غد، ستكون الجلسة الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن تحت عنوان "الشرق الأوسط".
وكان المجلس، عقد جلسة مشاورات مغلقة الأحد استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص بعملية السلام، تور وينسلاند.
يذكر، أن المجلس يعقد جلسة شهرية علنية بشأن الوضع في فلسطين، وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري ستكون علنية ومفتوحة في موعده. -(بترا)

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