مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء غد الجمعة جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين.
وحسب برنامج المجلس ليوم غد، ستكون الجلسة الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن تحت عنوان "الشرق الأوسط".
وكان المجلس، عقد جلسة مشاورات مغلقة الأحد استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المنسق الأممي الخاص بعملية السلام، تور وينسلاند.
يذكر، أن المجلس يعقد جلسة شهرية علنية بشأن الوضع في فلسطين، وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري ستكون علنية ومفتوحة في موعده. -(بترا)
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