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غزة: ارتفاع عدد شهداء جباليا الى 23 شهيداً

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- أكدت مصادر فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء بقصف منزل عائلة حلاوة في الهوجا وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة إلى 23 شهيداً وأكثر من 25 جريحاً.
كما استشهد مواطنان بينهما طفل في قصف استهدف منزل لعائلة أبو هلال حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة.
كما أصيب 15 مواطنًا بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو رزقة قرب مسجد الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. -(بترا)

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