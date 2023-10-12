غزة: ارتفاع عدد شهداء جباليا الى 23 شهيداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- أكدت مصادر فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء بقصف منزل عائلة حلاوة في الهوجا وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة إلى 23 شهيداً وأكثر من 25 جريحاً.
كما استشهد مواطنان بينهما طفل في قصف استهدف منزل لعائلة أبو هلال حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة.
كما أصيب 15 مواطنًا بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو رزقة قرب مسجد الشافعي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة. -(بترا)
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