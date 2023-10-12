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قطع الكهرباء والمياه عن غزة

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: تسفرير رينات

قرار الحكومة قطع الكهرباء والمياه عن غزة تم طرحه كوسيلة أخرى لإضعاف حماس. من غير الواضح ماذا سيكون تأثير هذه الخطوة على حماس، لكن يمكن التقدير بأنه سيكون لها تأثيرات بيئية وصحية على القطاع وعلى اسرائيل ايضا. تزويد الكهرباء للقطاع مرهونا بالوقود الذي يمر حتى الآن من المعابر من اسرائيل. هذا الوقود يستخدم لتشغيل محطات توليد الطاقة في القطاع، وفي الوضع العادي ايضا توجد صعوبة في تزويد الكهرباء للسكان.
سكان القطاع يحصلون على المياه من مصدرين. المورد الاكبر للمياه هو الخزان الجوفي في الساحل، الذي منه يتم ضخ المياه في اماكن مختلفة في القطاع. المورد الثاني هو الانبوب الذي يأتي من اسرائيل والذي تشغله شركة "مكوروت". هذا الانبوب ينقل كمية تقدر بـ 18 مليون متر مكعب في السنة، تقريبا خمس استهلاك المياه في القطاع.
منذ بضع سنوات توفير المياه هو أحد المشكلات الأصعب في روتين الحياة في القطاع. كمية الاستهلاك من الخزان الجوفي على الساحل، الذي يوجد تحت القطاع اكبر بضعفين على الاقل من كمية مياه الامطار لملئه. نتيجة ذلك انخفضت نسبة الخزان الجوفي في السنوات الاخيرة وتسربت اليه المياه المالحة من ناحية البحر. اضافة الى ذلك يوجد في هذه المياه مستوى عال من التلوث بسبب التسرب الدائم للمياه العادمة ومياه الاسمدة.
حسب تقدير منظمة الصحة العالمية فان معظم المياه في القطاع غير صالحة للشرب بسبب نسبة الملوحة والتلوث العالية للمواد الاخرى التي توجد فيها. التقدير هو أن 5 في المائة فقط من المياه التي يتم ضخها صالحة للشرب. بدون توفير المياه من اسرائيل التي يتم خلطها بالمياه الاخرى وتحسن جودتها قليلا، الحديث يدور فقط عن 2 في المائة. في السنوات الاخيرة كان هناك خطط لتحسين الوضع، من بين ذلك اقامة منشأة تحلية كبيرة، لكن الوضع الأمني منع تطبيقها.
سكان القطاع يواجهون ازمة المياه بواسطة 100 منشأة صغيرة لتحلية المياه، التي اقيمت في اماكن مختلفة. هذه المنشآت تسمح بتزويد مياه ليست فيها مشكلة الملوحة، ويمكنها تنقية المياه من تلوثات اخرى. ولكن تشغيل هذه المنشآت يحتاج الى توفير كهرباء منتظم، الضرورية ايضا لضخ المياه. واذا بقي القطاع بدون كهرباء فانه لن يكون بالامكان توفير مياه صالحة للشرب، أو حتى عدم توفير المياه أصلا.
بدون كهرباء لن يكون بالامكان ايضا تشغيل منشآت تكرير مياه المجاري الموجودة في القطاع. المعنى هو أن مياه المجاري لن يتم تكريرها، وسيتم ضخها من هذه المنشآت، الجزء منها سيتم ضخه الى وادي حانون نحو الاراضي الاسرائيلية، والجزء آخر سيتم ضخه الى اماكن مختلفة، الامر الذي حدث في السابق بسبب خلل في منظومة الكهرباء. في نهاية المطاف ستصل كمية كبيرة من مياه المجاري الى شواطئ غزة. هذه المياه تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية (المغذية) التي ستلوث مياه البحر. فهي ستتحرك نحو الشمال مع تيارات المياه وستلوث البيئة البحرية قرب شواطئ اسرائيل. الحديث يدور عن تلويث يمكن أن يشوش على نشاط منشآت التحلية الكبيرة، منها التي توجد في منطقة عسقلان واسدود. في السابق تم وقف منشأة التحلية في عسقلان في اعقاب تلوث استثنائي في البحر، الذي حدث بعد انهيار منظومة معالجة المياه العادمة في القطاع.
مشكلة اخرى هي الصعوبة في جمع سليم للقمامة من البلدات الاسرائيلية بسبب نقص سائقي سيارات القمامة، الذين تم استدعاء الكثيرين منهم لخدمة الاحتياط. مطلوب ايضا التعامل مع قطاعات الحيوانات في المستوطنات في منطقة غزة، التي تضررت وبالتأكيد شهدت الذعر والخوف. الى جانب علاج جثث الحيوانات التي اصيبت هناك حاجة الى الاهتمام بالحيوانات الاخرى. هذه مهمة صعبة عندما تكون المستوطنات في المنطقة تواجه نتائج الهجوم القاتل عليها. مع الصعوبات التي ظهرت في أداء الحكومة هناك الخوف من أن معالجة غير ناجعة وبطيئة ايضا للمشكلات البيئية التي وقعت في داخل اسرائيل في اعقاب الحرب ستزيد من حدة الوضع.

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