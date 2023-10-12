Friday, 13 October 2023 06:48 GMT

هذه المرة لا يوجد سيناريو شبه نصر

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم







بقلم: ليلاخ شوفال

صحيح ان الشر فتح يوم السبت من الجنوب لكن كلما مرت الأيام يتعاظم خطر المواجهة الواسعة لدرجة الحرب في الجبهة الشمالية.
منذ بدأ القتال مع حماس في غزة، اتسعت واحتدمت الاحداث على طول خط المواجهة في الحدود اللبنانية – نار صواريخ، نار صواريخ مضادة للدروع نحو القوات، تسللات. في ضوء الاعصاب والتوترات، امس في ساعات المساء طلب من سكان الشمال الدخول الى الملاجئ خوفا من تسلل طائرات معادية من لبنان ما تبين لاحقا كانذار عابث.
حين يكون رأس إسرائيل، وبالطبع قلبها، يوجدان عميقا جدا في غزة، مع مئات القتلى والمخطوفين، فان الامر الأخير الذي تحتاجه وتريده إسرائيل هو مواجهة مع حزب الله.
غير أنه مثلما بدأ التصعيد الأمني في العام 2006 في غزة، مع اختطاف جلعاد شاليط الى
القطاع في 25 حزيران، وانتهى بحرب لبنان الثانية، مع اختطاف ايهود غولدفاسر والداد ريغف في 12 تموز، الان أيضا نوجد في ميل تدهور خطير جدا على الحدود الشمالية.
حتى اليوم اعتقدت إسرائيل ان حربا مع حزب الله ستكون لا شيء مقارنة بالمناوشات في غزة. بعد المذبحة الرهيبة، الذبح، القتل والأمور التي يصعب حتى كتابتها، ليس مؤكدا انه يمكن قول هذا بعد الان بالثقة ذاتها. ومع ذلك، فالمواجهة مع حزب الله هي في مستوى آخر تماما، وإسرائيل كفيلة بان تواجه الحرب الأطول والأكثر تعقيدا في تاريخها. صحيح حتى موعد كتابة هذه السطور، فعلت إسرائيل في الأيام الأخيرة كل شيء كي تحاول الفصل بين الساحات. وبالتالي فانها تكتفي بردود مقنونة، وثمة من سيقول مقنونة جدا، رغم الاستفزازات الخطيرة في الأيام الأخيرة. نصرالله يوتر الحبل جدا، لعله انطلاقا من التفكير بان هذا هو الوقت لاستفزاز إسرائيل، لكن توجد إمكانية لان يفلت منه الحبل وتكون للاحداث دينامية خاصة بها.
كما توجد إمكانية ان يقرر فتح حرب بشكل مبادر اليه، بخاصة اذا ما دخل الجيش الإسرائيلي
برا الى غزة وتكون قواته غارقة هناك. هكذا يتمكن نصرالله من محاولة اثبات نظريته عن "بيت
العنكبوت" فيضرب إسرائيل بالذات بينما هي مرضوضة ومضروبة، بعد أن تكون تعرضت
للضربة الاقسى في تاريخها.
بالمقابل، فان امين عام حزب الله يفهم أيضا قوة إسرائيل وحقيقة ان ليس لها الان ما تخسره ولهذا فان العدوانية التي تفعلها من شأنها أن تشكل ضربة موت للبنان.
في هذه الاثناء، في جبهة الجنوب، نجح الجيش الإسرائيلي في أن يحقق سيطرة نسبية على غلاف غزة واعلن بانه لم تعد تسللات جديدة الى أراضي إسرائيل. لكن مع ذلك امس أيضا سجلت اشتباكات في الميدان بل واشتباكات قاسية، وفي جهاز الامن ينطلقون من نقطة افتراض بانه لا يزال يوجد مهاجمون قلائل يتجولون في الأراضي الإسرائيلية.
في جبهة الهجوم يواصل الجيش الإسرائيلي التركيز على العمل الحاد جدا من الجو وكل مكان توجد فيه الاهداف لحماس تهاجم ببساطة، لا بتوازن ولا بـ "انقر السطح".
لقد وضع الجيش لنفسه هدفا مركزيا للمس بمسؤولي حماس من الجو، وفي الليلة السابقة هوجم بعض منهم أيضا. في البر، مئات الاف رجال الاحتياط الذين وصلوا الى الجنوب يجتازون تدريبات وينفذون نماذج وأنظمة قتال تمهيدا للامكانية المعقولة في ان يتلقوا الامر بالدخول الى قطاع غزة.
اذا كنا امة محبة للحياة، فلا مفر امامنا غير انهاء المعركة في غزة بانتصار ساحق، واضح ولا لبس فيه. مع ان نتنياهو يرفض ان يقول صراحة انه يجب اسقاط حكم حماس فان قطاع غزة يجب أن يصبح جزر خرائب بدون ترددات وبدون عوائق.
بالتوازي، في ضوء الاستفزازات في الحدود الشمالية، ومن أجل الا نصل في الشمال الى وضع مشابه لما وصلنا اليه في الجنوب، بالضبط مثلما يتردد نصرالله في ما اذا كانت هذه ساعته المناسبة للعمل يحتمل الان بالذات على إسرائيل ان تكون هي التي يتعين عليها أن ترد بعدوانية على احداث الحدود، بل وربما ان تخرج الى خطوة مبادر اليها. الفضل في ذلك هو ان تتمكن إسرائيل من أن تبدأ المعركة في ظروف بداية افضل. بالمقابل – النواقص هائلة إذ إننا كلنا نفهم معنى الحرب مع حزب الله، فما بالك ان القتال في جبهتين او اكثر بالتوازي مركب جدا.
مستوى الضغط والهستيريا في الدولة كلها عال. واضح للجميع بأن أياما دراماتيكية وقاسية ما تزال امامنا. لكن اذا كنا نريد أن نبقى هنا، في الشرق الأوسط فلا مفر أمامنا غير الانتصار.

MENAFN12102023000072011014ID1107235064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث