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هروب سكان غزة لسيناء يخرب العلاقات مع مصر

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: تسفي برئيل

"أنا أقول لسكان غزة: اخرجوا من هناك الآن، لأننا سنعمل في كل مكان وبكل القوة"، هكذا حث رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سكان غزة في تصريحه في يوم السبت. هذا البيان هز القيادة في مصر، لا سيما المخابرات المصرية. في قناة التلفاز التي هي بملكية مجموعة المتحدة، التي تمتلكها المخابرات المصرية، تم ارسال رسالة حاسمة وواضحة نسبت لـ "جهات مصرية رفيعة المستوى"، حذرت فيها من "دفع الفلسطينيين المساكين نحو الحدود المصرية وتشجيع جهات معينة على الهرب من القطاع. السيادة المصرية غير سائدة، وسلطات الاحتلال هي المسؤولة عن ايجاد معابر انسانية لانقاذ الشعب في غزة".
هذا لم يكن فقط الرد على اقوال نتنياهو. فوسائل اعلام اخرى في مصر نشرت بأن توجيه مشابه لسكان غزة نشر ايضا في موقع المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، وأنه تم حذفه بعد يوم على نشر الرد المصري. مقالات تحليلية في مصر اضافت بأن اسرائيل تنوي تفريغ غزة من السكان، وجعلهم ينتقلون الى سيناء وأن يحولوا مصر الى المسؤولة عن مصيرهم. مصر تخاف وتغضب جدا في كل مرة تطرح فيها هذه الفكرة.
في القاهرة لم يهدأوا حتى بعد أن أوضحت اسرائيل بأنها لن تسمح بانتقال المدنيين من غزة الى مصر عبر معبر رفح. وقد ارفقت اسرائيل بهذا التوضيح ايضا جولتين من القصف قرب معبر رفح. حسب التقارير من مصر فانه في عمليات القصف هذه اصيب على الاقل عاملين مصريين. القصف ايضا احدث حفرة عميقة على الشارع المؤدي الى المعبر وبذلك اغلق الشارع. محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، نشر في هذا الاسبوع بأنه أمر اجهزة الادارة في شمال سيناء بالاستعداد لاستيعاب آلاف اللاجئين من غزة. وأمر باعداد مبان عامة للسكن، ووضع المستشفيات والعيادات في حالة تأهب عال. سيارات الاسعاف تم وضعها حول رفح المصرية، وتم الغاء اجازات الموظفين العامين. لذلك، يبدو أنه رغم تحذير القاهرة لاسرائيل إلا أنهم في مصر يدركون بأنهم لن يتمكنوا من وقف آلاف الاشخاص الذين يريدون ايجاد في مصر ملجأ لهم من عمليات القصف الكثيفة التي تقوم بها اسرائيل في القطاع.
مسألة المعبر الآمن تجبر اسرائيل على أن تجد في الوقت القريب حلا لنقص الادوية والغذاء والسلع الاساسية الاخرى، التي اصبحت ملحة، بالاساس التنسيق مع مصر من اجل ايجاد طريقة لعلاج الحالات الانسانية وعلاج المصابين والمرضى والذين كانوا يعتمدون على الرعاية الطبية المستمرة حتى قبل الحرب. ويحتمل أن يقتضي هذا التنسيق ادخال هيئات اجنبية مثل الصليب الاحمر ومنظمات الاغاثة الاخرى الى القطاع، مع تخوف اسرائيل من أن يحاول مقاتلون وكبار قادة حماس استغلال المعبر الانساني من اجل الخروج الى مصر.
في المقابل، اسرائيل لا يمكنها تجاهل تحذير الرئيس الاميركي، جو بايدن، بأنه الى جانب دعمه غير المحدود لاسرائيل، إلا أنه أكد على أن "دول ديمقراطية مثل اسرائيل والولايات المتحدة تكون آمنة اكثر عندما تعمل حسب القانون. نحن نتمسك بقوانين الحرب، الامر المهم والامر الذي يعمل الفرق". معبر آمن للمساعدات الانسانية هو جزء لا يتجزأ من قوانين الحرب واسرائيل ملزمة بها. يضاف الى ذلك ايضا اعتبار سياسي كبير جدا يتعلق بالعلاقات بين اسرائيل ومصر، في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة التي سيحتاجون فيها الى وساطة من اجل وقف اطلاق النار واطلاق سراح المخطوفين الاسرائيليين. رغم النفي إلا أنه بدأت اتصالات اولية تشارك فيها مصر وقطر وتركيا، ويبدو ايضا المانيا. مصدر دبلوماسي اوروبي قال للصحيفة بأن الهدف الاول هو اعداد قائمة منظمة لاسماء المخطوفين ووضعهم ومحاولة اعادة على مراحل النساء والاطفال والمصابين والمرضى. ولكن حتى الآن "لا توجد على الطاولة أي ورقة عمل يمكن البدء منها بنقاشات، ضمن امور اخرى، بسبب أنه لا توجد امكانية للحصول على معلومات موثوقة ومؤكدة من حماس"، قال المصدر الاوروبي.
قضية اختبار ملحة هي توفير الكهرباء للقطاع، بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء أمس في المدينة بأنه نفد الوقود في محطة الكهرباء المحلية، بعد أن قطعت اسرائيل تدفق الكهرباء الى القطاع. مصر وفرت كمية غير كافية من الكهرباء للقطاع في خط قديم للكهرباء، الذي تم وقف تشغيله في 2018. في حزيران الماضي جرت نقاشات بين مصر وحماس بالتنسيق مع اسرائيل على اقامة خط كهرباء جديد بين مصر والقطاع يمكن أن يوفر 100 ميغاواط. هذا الخط استهدف الاجابة على معظم احتياجات القطاع، لكن المصادقة على هذا الخط كانت مرهونة بالموافقة على كل عملية اعمار القطاع، وبصورة طبيعية فقد نزل عن الاجندة. السؤال هو هل ستسمح اسرائيل بنقل صهاريج السولار والوقود الى القطاع من مصر من اجل توفير على الاقل الاحتياجات الفورية للمستشفيات والعيادات ومضخات المياه. حتى الآن لم يتم النشر عن نية مصر لخرق الحصار الاسرائيلي، لكن الضغط المصري في داخل مصر آخذ في الازدياد، الذي اضيف اليه ايضا الخوف من أن اسرائيل يمكن أن توقف ضخ الغاز الطبيعي الذي تصدره لمصر اذا خرقت مصر الحصار.

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