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وزير خارجية تركيا يتوجه إلى مصر لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين

10/12/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيجري زيارة رسمية إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وسوف يتوجه وزير الخارجية التركي في زيارة رسمية إلى مصر، مساء الجمعة، لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين مع المسؤولين المصريين.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، من المقرر أن يلتقي فيدان، خلال زيارته نظيره المصري سامح شكري، وعددا من المسؤولين المصريين.

كما سيجري أيضا زيارة لجامعة الدول العربية للقاء أمينها العام أحمد أبو الغيط. وسيبحث فيدان مع أبو الغيط، تطورات الأوضاع في فلسطين، والعلاقات العربية التركية.

هذا وأشارت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حملة تضليل ومحاولات تلاعب واسعة تديرها بعض الجهات، حول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة. كما أن جامعة الدول العربية تلعب دورا هاما في ذلك. وكالات


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