إسرائيل تدعو رعاياها في العالم لتوخي الحذر الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا الاحتلال الإسرائيلي، رعاياه في أنحاء العالم إلى توخي الحذر الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، والابتعاد عن التظاهرات والتجمعات المؤيدة للفلسطينيين، بعد الدعوة إلى "يوم غضب" ضد الاحتلال الإسرائيلي.
حيث ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "أوصى جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي الحذر اليوم (الجمعة)، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعد دعوة حركة حماس إلى إقامة (يوم الغضب)". وكالات
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