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إسرائيل تدعو رعاياها في العالم لتوخي الحذر الجمعة

10/12/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا الاحتلال الإسرائيلي، رعاياه في أنحاء العالم إلى توخي الحذر الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، والابتعاد عن التظاهرات والتجمعات المؤيدة للفلسطينيين، بعد الدعوة إلى "يوم غضب" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حيث ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "أوصى جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي الحذر اليوم (الجمعة)، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعد دعوة حركة حماس إلى إقامة (يوم الغضب)". وكالات

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