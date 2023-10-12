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ترامب يؤيد استقالة نتنياهو

10/12/2023 11:20:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كتبت مجلة Rolling Stones أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر لمؤيديه عن رغبته في استقالة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من منصبه، وكذلك قطع أي مساعدات تقدّم للفلسطينيين.

وكتبت المجلة نقلا عن مصادر مقربة من ترامب: "في الأيام الأخيرة، أجرى ترامب محادثات هاتفية مع مانحين ومؤيدين جمهوريين أرادوا معرفة كيفية تصرفه إزاء تفاقم الوضع المتصاعد حول إسرائيل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وأشار التقرير إلى أن ترامب طرح أفكارا بشأن قطع كل المساعدات عن فلسطين ودعا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه.

وأضافت المجلة: "ولكن خلال هذه المحادثات الخاصة، أمضى ترامب أيضا قدرا غير معتاد من الوقت في تقريع نتنياهو وبقوة".

وتابعت مجلة Rolling Stones: "تقول المصادر إن التعليقات التي طرحها ترامب عبّرت عن رغبة قويّة في أن يكون نتنياهو خارج منصبه بحلول الوقت الذي يتولى فيه (ترامب) منصبه في عام 2025".وكالات




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