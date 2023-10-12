Friday, 13 October 2023 06:47 GMT

مصر ترفض إنشاء ممرات للخروج من غزة

10/12/2023 11:20:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفضت الحكومة المصرية أي اقتراح لإنشاء ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حسبما قال مسؤول مصري كبير في وقت مبكر من أمس.

وقال المسؤول إنهم يتحدثون مع إسرائيل والولايات المتحدة، بشأن إنشاء ممرات آمنة داخل غزة، والسماح بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين.

وكان المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يرد على المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي قال إن إدارة بايدن تجري محادثات نشطة لتحقيق خروج آمن للمدنيين من غزة.وكالات

MENAFN12102023000072011014ID1107235056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث