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سد التنور الزراعي بالكرك.. عودة للعمل بعد توقف أربع سنوات

10/12/2023 11:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






من المنتظر أن يعود العمل بالمشروع الزراعي الريادي الذي أقيم في محيط سد التنور الواقع بين محافظتي الطفيلة والكرك، بعد توقفه لـ4 سنوات، نتيجة مشاكل فنية تعلق بعضها بطبيعة المنطقة الوعرة وأخرى بنوعية المياه التي من المفترض أن يتزود بها المشروع.
وكان المشروع قد توقف بعد فترة قصيرة من الإعلان عنه عام 2019 من قبل وزارة الزراعة كأحد مشاريع الاستثمار الزراعي الذي يوفر فرص عمل للمهندسين الزراعيين بالمنطقة من خلال تأمين كافة مستلزمات الإنتاج، بمشاركة مجموعة من المهندسين الزراعيين عبر تشكيل جمعية تعاونية.
ووفق رئيس جمعية سد التنور الزراعية التي تولت مسؤولية العمل بالمشروع المهندس محمد الحراسيس فإن "المشروع توقف بعد أن واجه مشاكل فنية متعلقة بعمليات الإنشاء في المنطقة، وخصوصا تزويد المياه وطبيعة الأرض الوعرة التي سيتم بناء البيوت البلاستيكية عليها وريها وفقا لنظام هايدروبنيك".
وقال المهندس الحراسيس إن توقف المشروع جاء لوجود مشاكل وأخطاء فنية بالمشروع أهمها ارتفاع نسبة الملوحة بمياه الري التي خصصت للمشروع من بئر المياه وهي نسبة لا تتوافق مع الزراعات المحمية، لافتا إلى أنه تم التخلص من المشكلة بتوفير مياه ري من سد التنور مباشرة وهي مياه جيدة إضافة الى تبديل كافة خطوط المياه السابقة.
وأضاف أن المشكلة الأخرى هي طبيعة الأرض الوعرة التي لا تسمح لزراعة البيوت البلاستكية، وفق نظام هيدروبونيك، بسبب عدم القدرة على إعادة تدوير المياه فيها.
ووفق الحراسيس، أنه وبعد الانتهاء من المشاكل الفنية يمكن القول إن هناك فرصة لإعادة تشغيل المشروع، لافتا إلى أن الاسبوع المقبل سيشهد بدء العمل والزراعة في 13 بيتا زراعيا منها 5 بيوت زراعية بلاستيكية وأخرى من مادة "فايبرجلاس"، وسيتم زراعة محاصيل الخيار والبامية والفلفل الحلو ومن الممكن زراعة أي محاصيل أخرى.
وبخصوص الجزء الآخر من المشروع وهو زراعة الأسماك، أكد الحراسيس أنه سيتم تأجيل مشروع الأسماك لفترة من الوقت لحين توفير كافة الاستعدادات، مؤكدا أن المشروع يعمل فيه العديد من المهندسين بالجمعية ويتولون العمل بشكل دائم ودوري.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت عام 2019 عن البدء بمراحل مشروع التشغيل من خلال استغلال أراضي الخزينة المحيطة بسد التنور، ضمن التوجيهات الملكية السامية للحكومة، بضرورة إعطاء التشغيل أهمية وأولوية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في قطاع الشباب وبمختلف السبل، من خلال المشاريع وبشكل مباشر.
وأكدت الوزارة حينها على أن إقامة مثل هذا المشروع بالقرب من سد التنور من شأنه خلق وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل عبر إقامة المشاريع من قبل وزارة الزراعة.
وبينت الوزارة أن مكونات المشروع وعناصره تشتمل على إنشاء وحدتين لإنتاج الأسماك تبلغ مساحة كل وحدة (875) م3 وكذلك إنشاء وحدتين (هيدروبونيك) ذات تكنولوجيا عالية بمساحة (972) م2 تستخدم لغايات الزراعات عالية القيمة كالبندورة الشيري والخيار.
كما وسيتم إنشاء ثلاثة بيوت زراعية متطورة لإنتاج ورد الجوري والفراولة والخس، إضافة إلى إنشاء العديد من البيوت الزراعية لإنتاج العديد من المحاصيل، فضلا عن العمل على إنشاء وحدة تبريد لتخزين المحاصيل التي تحتاج إلى ذلك مثل الورد الجوري.
وقال مدير زراعة محافظة الطفيلة المهندس حسين القطامين إن الوزارة هدفت إلى إنشاء مشروع زراعي ريادي للباحثين عن العمل للمهندسين الزراعيين بمحافظة الطفيلة من خلال تشكيل جمعية تعاونية، فيما جاءت فكرة المشروع لغايات استغلال أراضي الخزينة المحيطة بسد التنور والاستفادة من مياه السد في عمليات الري.
وبين أن المشروع توقف لفترة من الوقت لأسباب متعلقة بالجهة التي تدير مشروع التنور وهي الجمعية التعاونية، مشيرا إلى أن المشروع بدأ بكلفة مالية بلغت 700 ألف دينار من البنك الدولي باعتباره أحد المشاريع الريادية التي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير فرص العمل للمهندسين الزراعيين المتعطلين واستغلال الأراضي حول سد التنور وبأفكار جديدة ومبتكرة خصوصا في مجال استخدام مياه الري بطريقة مبتكرة.
وقامت الوزارة بإنشاء البنية التحتية ودعوة المهندسين المتقدمين للمشروع وعددهم 47 مهندسا إلى إنشاء جمعية تعاونية.
ولفت إلى أنه تم حفر بئر مياه بوسط وادي بربيطة يضخ 25 مترا بالساعة وتم تدريب المهندسين لمدة ستة أشهر للزراعات المحمية من خلال بيوت بلاستيكية وزجاجية لزراعة كل شيء فيها وعددها 17 بيتا، وبحيث يوفر المشروع دخلا مناسبا لهم.
وأشار إلى أنه تم في بداية العمل بالمشروع زراعة صنفي الفراولة والخيار، موضحا أنه وبعد توقف المشروع تم البحث عن مستثمر من أجل إعادة تشغيله، ونعمل الآن على صيانة مرافق المشروع وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا.

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