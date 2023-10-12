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معهد مهني عجلون.. أطراف خارج الاستفادة ومطالب بتوسيع الخدمة

10/12/2023 11:19:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






دفعت النجاحات التي حققها معهد التدريب المهني في عجلون، عبر تدريب آلاف الشباب والفتيات على مهن متنوعة، والتحاق نسبة كبيرة منهم بسوق العمل، إلى مطالبة السكان بمناطق أطراف المحافظة والبعيدة عن المعهد بضرورة فتح فروع للمعهد، وتكثيف التدريب الميداني.
هذه المطالبات، يبررها هؤلاء باضطرار الراغبين بالاستفادة من خدمات المعهد التدريبية الكائن في منطقة الجنيد، إلى قطع مسافات تتراوح ما بين 30-40 كلم يوميا، وهو ما يزداد صعوبة في ظل وجود فتيات يرغبن بالحصول على خدمات المعهد، وضعف وسائل النقل العمومية، ما يستدعي من المعهد عمل دورات متنقلة وميدانية للراغبين في تلك القرى النائية، والتشارك مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المحلي لإنشاء مقرات دائمة لعقد الدورات التدريبية.
يقول عزام فريحات، إن توفير فروع أو مقرات دائمة لمعهد التدريب المهني في المناطق البعيدة كمنطقة راجب، سيشجع الكثير من الشباب والفتيات المتعطلين عن العمل إلى الالتحاق بدورات تدريبية على مهن متعددة يقدمها المركز، داعيا الجهات المعنية في المعهد وبلدية كفرنجة للتشارك وإيجاد مقر دائم للتدريب في بلدة راجب، ما سيوفر على المتدربين أجور ومشاق التنقل.
ويشاطره الرأي موسى عنانبة، حيث يؤكد أن إتاحة فرصة التدريب للشباب والفتيات في القرى البعيدة عن المركز، ستمكنهم من الاستفادة من خدمات المعهد التدريبية، خصوصا في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، والتي أتاحت للكثيرين من الشباب الالتحاق بفرص عمل جيدة، لا سيما في قطاعات صناعية وسياحية.
ووفق القائمين على المعهد، فإن عدد من تقدموا للتسجيل في برامج رفع القدرات للعاملين في القطاع السياحي، وبرامج التدريب والتأهيل من مزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب المحلية السياحية بالتعاون مع المعهد بلغ 60 شخصا في العام الماضي، وفي هذا العام بلغ 70 متدربا ومتدربة على مهن سياحية مختلفة، مؤكدين أن %90 من خريجي السياحة والفندقة وجدوا فرص عمل لهم داخل وخارج المحافظة وبأجور مجزية.
يشار إلى أن التخصصات الموجودة في المعهد تشمل تخصصات ميكانيك مركبات وكهرباء مركبات والحدادة واللحام والكهرباء العامة ونجار أثاث والفندقة والحلاقة الرجالية والتجميل والخياطة والحرف التقليدية والحلويات والمعجنات ومدخل بيانات والتكييف والتبريد والألمونيوم وحاضنة أطفال وهايبرد سيارات.
يقول مدير معهد التدريب المهني في عجلون المهندس معتصم القضاة، إن المركز عقد خلال العام الماضي دورات تدريبية ميدانية في المناطق النائية، بحيث استفاد منها زهاء 30 شابا وفتاة، مقرا بحاجة تلك المناطق لفروع ومقرات دائمة للتدريب لبعد المسافة عن المعهد، مؤكدا استعداد الإدارة إلى فتح هذه المراكز في حال تعاون المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية كالبلديات في هذا الخصوص، مبينا أن المعهد يقدم التدريب والتأهيل في 16 تخصصا يحتاجها سوق العمل.
وأشار إلى أن عدد المتدربين في مختلف دورات المعهد للعام الحالي 2023 يبلع 345 متدربا ومتدربة، حيث يبلغ عدد المتدربين في التدريب المهني 150، و70 في تخصص التدريب السياحي، و125 في نظام التعليم المهني، مبينا أن عدد خريجي المعهد منذ تأسيسه في العام 2004، وحتى نهاية العام 2022، بلغ 4800 خريج وخريجة غالبيتهم حصل على فرص عمل في السوق المحلي ومنهم من قام بإنشاء مشروعه الخاص.
ودعا القضاة شباب وشابات محافظة عجلون إلى الالتحاق بتخصصات المعهد المختلفة، مؤكدا أن المعهد يقدم بعض الامتيازات المادية والعينية للمتدربين، مشيرا إلى أن جميع المدربين في المعهد من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية.
وزاد أن مشاغل المعهد تشهد باستمرار تطورا وتحديثا مستمرا، مؤكدا أنها مجهزة بأحدث المعدات والأدوات اللازمة التي تمكنها من تقديم أفضل التدريب والتأهيل للملتحقين في دورات المعهد المختلفة.
وأشاد بالتعاون المستمر بين معهد تدريب مهني عجلون ومجلس المحافظة الذي يخصص في كل عام مبلغا للمساهمة في استمرارية تطوير المعهد وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين، مشيرا إلى أنه تم العام 2023 تخصيص مبلغ 100 ألف دينار للمعهد لاستحداث مشغل للتمديدات الصحية بقيمة 60 ألف دينار، وتخصيص مبلغ 40 ألف دينار لاستكمال تجهيز مشغل الهايبرد، فيما سيتم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار في موازنة المجلس للعام القادم 2024، منها مبلغ 50 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة شاملة في المركز، و50 ألف دينار أخرى لاستحداث مشغل للتدريب على التخصصات المختلفة الموجودة في المعهد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن المجلس على أتم الاستعداد لمساعدة المركز في التوسع بخدماته التدريبية الميدانية والمتنقلة للتسهيل على السكان في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد أن معهد التدريب المهني في عجلون يحظى بأولوية كبيرة لدى مجلس المحافظة، مشيرا إلى أن وجود المعهد في محافظة عجلون يعتبر مكسبا كبيرا للمحافظة خاصة وأن المعهد يأخذ على عاتقه منذ تأسيسه في العام 2004 تدريب وتأهيل آلاف الشباب والشابات من أبناء وبنات المحافظة وإكسابهم الخبرة المناسبة في تخصصات عديدة يحتاجها سوق العمل، مبينا أن مجلس المحافظة مهتم جدا بدعم أي قطاع يقوم بتأهيل وتدريب شباب وشابات المحافظة وفتح فرص عمل جديدة لهم.

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