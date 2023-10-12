Friday, 13 October 2023 06:47 GMT

تفاوت الخدمات بالبلقاء.. شوارع تحظى بالاهتمام وأخرى تعاني الإهمال

10/12/2023 11:19:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






تكفي جولة واحدة في شوارع محافظة البلقاء، لمشاهدة أوضاع متردية تعاني منها الشوارع الفرعية والداخلية لصالح الرئيسة، وسط موازنات تعتبرها البلديات وحتى مجلس المحافظة، غير كافية لتغطية ما هو مطلوب منها من مشاريع وخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية.
مواطنون يؤكدون لـ"الغد"، أن هناك الكثير من الشوارع الداخلية، لم تشهد منذ سنوات طويلة، أي أعمال تعبيد أو صيانة، بالإضافة إلى افتقارها إلى متطلبات السلامة العامة الخاصة بالطرق.
وأشاروا إلى أنه وفي المقابل، هناك تركيز على الشوارع الرئيسة، إلا أن هذا التركيز لا يعني من وجهة نظرهم أنها في أفضل حال، إنما تعد أفضل حال من الشوارع الداخلية بمراحل عديدة.
الخمسيني أبو أيهم الفاعوري الذي يسكن في لواء عين الباشا، يقول إن الأوضاع المتردية للشوارع الداخلية في اللواء، عادة ما تتصدر حديث وشكاوى السكان إلى جانب العديد من القضايا والمطالب الأخرى، مشيرا إلى أن ملف الشوارع تحديدا يبرز كونه يشكل معاناة يومية للسكان، ويتسبب سوء أوضاعها بالعديد من حوادث السير، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمركبات.
وأضاف الفاعوري، أن الكثير من الشوارع الداخلية في اللواء، وتحديدا في المناطق والقرى التابعة له، باتت شبه منسية، ولم تشهد منذ سنوات طوال أي أعمال تعبيد أو حتى تأهيل وصيانة.
وفي لواء ماحص والفحيص، يقول الشاب ماجد نواف، إن أوضاع الشوارع بشكل عام سواء الرئيسة أو الداخلية، ليست كما ينبغي أن تكون عليه من حيث جودتها أو متطلبات السلامة العامة، لكن الأمر أكثر سوءا في الشوارع الداخلية التي تجد فيها انتشارا للحفر أو الهبوطات، فضلا عن انتشار المطبات التي ينشئها سكان بأنفسهم وبشكل عشوائي غير مطابق للشروط والمواصفات المتعلقة بهذا الخصوص.
وقال نواف، إن ما يزيد من سوء أوضاع الشوارع، هو تعرضها لأعمال حفر لغايات إصلاح خطوط مياه على سبيل المثال، أو أعمال لها علاقة بتمديدات الإنترنت والاتصالات، وتركها بلا إعادة تأهيل وصيانة كما يجب.
ولا يختلف الحال بالنسبة للقرى التابعة لمدينة السلط، من وجهة نظر المواطن أبو يوسف قطيشات، الذي يؤكد أن هناك فرقا كبيرا في أوضاع الشوارع الرئيسة مقارنة بالداخلية، لا سيما في القرى والبلدات، التي يعاني سكانها من هذا الأمر، خصوصا في فصل الشتاء التي تتأثر فيه الشوارع بشكل لافت.
وقال إن المشكلة الأبرز فيما يتعلق بالشوارع الداخلية أو الفرعية، هو عدم وجود بديل لأغلبها ليسلكه السائقون، ويضطرون إلى المرور منها رغم خطرها على سلامتهم ومركباتهم بسبب تردي أحوالها. وأضاف قطيشات، أن الجهات المعنية عادة ما تتذرع بضعف المخصصات المالية وعدم كفايتها لتغطية جميع الشوارع، وهو ما يعتبره أمرا لا يعفيها من مسؤولياتها بإيجاد حلول.
من جهتها، قالت مصادر بلدية في المحافظة لـ"الغد"، إن ضعف الموازنات والمخصصات يعد بالفعل عائقا كبيرا أمام قدرة البلديات على إنجاز العديد من المشاريع والخدمات التي تتطلع لها البلدية ويتطلع المواطنون إلى تنفيذها، مشيرين إلى أن الشوارع هي جزء من ذلك ولا يقتصر الأمر عليها فقط.
ووفق المصادر، فإن الدعم المالي الذي يخصصه مجلس المحافظة للبنية التحتية ومنها الشوارع، يسهم إلى حد ما في معالجة المشكلة، لكنه لا ينهيها، خصوصا أن إجراء أعمال تعبيد وصيانة دورية لجميع الشوارع يحتاج إلى كلف مالية باهظة.
وأكدت أن هناك العديد من الشوارع تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال لا البلديات، مشددة على أن البلديات تقوم وضمن أقصى إمكاناتها بالتعامل مع شارع قد يشكل خطرا على سالكيه، خصوصا في فصل الشتاء التي تكثر فيه التشققات والهبوطات وما شابه.
كما شددت المصادر، على أن البلديات بكل الأحوال لا تهمل الشوارع الفرعية والداخلية بالمطلق، إنما تخصص لها في كل عام ما يمكن من مبالغ مالية، لمتابعة الأكثر تضررا منها على أقل تقدير.

MENAFN12102023000072011014ID1107235052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث