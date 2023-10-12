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السلمي تحصل على جائزة نائب مستشار بجامعة بريطانية - جريدة الوطن السعودية

10/12/2023 11:17:03 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت الدكتورة عبير بنت صقر السلمي على جائزة نائب مستشار الجامعة (Vice Chancellor's Award) المقدمة من جامعة ساوثامبتون لسنة 2023، وتعتبر أول سعودية تحصل على هذه الجائزة، تقديراً لجهودها ضمن فريق إعداد تقارير الاستدامة تقارير لعدد من الشركات البريطانية، خلال فترة دراستها للدكتوراه في نفس الجامعة.
يذكر أن السلمي عضو هيئة تدريس في المحاسبة وحوكمة الشركات في جامعة نجران.

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