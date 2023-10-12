السلمي تحصل على جائزة نائب مستشار بجامعة بريطانية - جريدة الوطن السعودية

السلمي تحصل على جائزة نائب مستشار بجامعة بريطانية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/12/2023 11:17:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصلت الدكتورة عبير بنت صقر السلمي على جائزة نائب مستشار الجامعة (Vice Chancellor's Award) المقدمة من جامعة ساوثامبتون لسنة 2023، وتعتبر أول سعودية تحصل على هذه الجائزة، تقديراً لجهودها ضمن فريق إعداد تقارير الاستدامة تقارير لعدد من الشركات البريطانية، خلال فترة دراستها للدكتوراه في نفس الجامعة.
يذكر أن السلمي عضو هيئة تدريس في المحاسبة وحوكمة الشركات في جامعة نجران.
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