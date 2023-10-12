تخفيف أعباء وتعزيز للتمكين

(MENAFN
- Al Watan) بصدور التوجيه الملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، ينعكس الأمر على المستفيدين بتخفيف الأعباء عنهم بالزيادة التي تصل إلى 20%، والتي تسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كما تسهم الزيادة في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين.
حد أدنى
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عمر سنتين، وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023.
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
النفاذ الوطني
وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة، لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
وفي 30 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ((الضمان الاجتماعي المطور))، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، ودعت المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.
ومكنت الوزارة المستفيد من الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م، إضافة إلى أنه الإعلان عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022.
وأكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد دراسة الأهلية، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.
ما الفرق بين النظام السابق والمطور؟
يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع، بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
الضمان الاجتماعي المطور
- صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (أموال هذا البرنامج من الزكاة).
- يقتصر الانتفاع من البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة.
- ضرورة توفر الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.
- يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد.
- يستثنى أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.
المستفيدون من أحكامه
- المعاقون.
- الأرامل ذوات الأيتام.
- الأيتام ((ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية)).
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