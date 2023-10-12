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تخفيف أعباء وتعزيز للتمكين

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بصدور التوجيه الملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، ينعكس الأمر على المستفيدين بتخفيف الأعباء عنهم بالزيادة التي تصل إلى 20%، والتي تسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كما تسهم الزيادة في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين.
حد أدنى
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عمر سنتين، وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023.
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
النفاذ الوطني
وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة، لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
وفي 30 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ((الضمان الاجتماعي المطور))، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، ودعت المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.
ومكنت الوزارة المستفيد من الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04 / 12 / 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27 / 10 / 2022م، إضافة إلى أنه الإعلان عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26 / 12 / 2022.
وأكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد دراسة الأهلية، مشددة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.
ما الفرق بين النظام السابق والمطور؟
يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع، بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمنت أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام.
الضمان الاجتماعي المطور
- صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (أموال هذا البرنامج من الزكاة).
- يقتصر الانتفاع من البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة.
- ضرورة توفر الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.
- يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد.
- يستثنى أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.
المستفيدون من أحكامه
- المعاقون.
- الأرامل ذوات الأيتام.
- الأيتام ((ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية)).

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