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الكي أول العلاج.. الشعبيون يراهنون والأطباء يتخوفون

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) "آخر العلاج الكي".
عبارة طالما ترددت على الألسنة، لكن كثيرين باتوا يتخوفون من أن كثيرين من المعالجين جعلوها "أول العلاج الكيّ"، وصار التخوف من تسرع العلاج الشعبي في اتخاذ قرار "الكي" مبكرا لمرضى آلام العظام والأعصاب مسألة جدية ومقلقة.
وفيما يراهن المعالجون الشعبيون على نجاعة علاجاتهم المتعددة التي يقف الكيّ على رأس قائمتها ويعدونها "أكثر فاعلية وسرعة في النتائج، وفي اختصار زمن تشافي مرضاهم"، يؤكد أطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي أن الأطباء والمعالجين الشعبيين لا يستندون إلى الطرق والأسس الطبية والصحية السليمة التي في مقدمتها الفحوص السريرية والأشعة، ولا يقيّمون الحالة طبيا، ويرون أن الأصح الاتجاه إلى المستشفى المختص لتقييم الحالة وعمل الفحوصات واختيار الوسائل العلاجية المناسبة.
ويشدد أطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي على أن الخطورة قائمة بشكل كبير على من يلجأ إلى العلاج والطب الشعبي على الرغم من أن العلاج الطبيعي بات من التخصصات الطبية المهمة التي تطورت على مدار السنوات الأخيرة بشكل كبير، وساهمت في تعافي كثير من المرضى بصورة أسرع من ذي قبل.
لا دليل لعلاج الكي
ينفي أخصائي العلاج الطبيعي حمد ظافر آل عبية وجود دليل أو إثبات علمي معتبر للعلاج بالكيّ، ويقول "على العكس، فقد ثبت علميًا أن الكيّ لا يعالج الجلطات والأمراض العصبية، وهناك كثير من المرضى الذين تضرروا بسببه وجراء مضاعفاته كالتهابات الجروح والالتهاب في الدم والغرغرينا والنزيف، وذلك لعدم إلمام مدعيّ العلاج بالكي بالتخصص الطبي، وبعضهم يستغل حاجة الناس تحت مسميات الطب البديل والمسميات الأخرى".
عرق النسا والخشة
يجزم المعالج الشعبي أبو عبدالعزيز بأن هناك أطباء ومعالجون شعبيون باختصاصات متنوعة، وكل منهم يختلف عن الآخر حسب تخصصه، فهناك من يكون مختصا بالجلطات، وهناك من تخصص بعرق النساء، وهناك من هو متخصص بالأبهر، وقال "للعلم، ثمة مرض شائع بين كثيرين، رجالا ونساء، ويسمى (عرق النسا)، وهذا لا يستطيع تحديده وعلاجه إلا الأطباء والمعالجون الشعبيون والمختصون بالطب البديل، وأتحدى أن يعالجه غيرهم، وكذلك الأبهر الذي يتم علاجه بواسطة كعب الرجل من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والدراية ممن يجيدون ذلك وعلى أيديهم تنتهي معاناة كثيرين".
ويضيف "هناك أيضا نوع من الأمراض يسمى (الخشة) لمن يعانون من الإحساس بالبرد الشديد والرجفة، حيث يستخدم القطن أو ما يسمى بـ"العطبة" في علاجها بلفها، ومن ثم تولع فيها النار ويكوى بها المريض بين أكتافه وبمشيئة الله يتعالج ويتعافى في وقت قياسي".
ويواصل أبو عبدالعزيز تحديه، ويقول بحزم "لن أتطرق لأطباء العلاج الطبيعي، لكني أراهن أنهم لا يستطيعون اكتشاف عدد من الأمراض، ولا يستطيعون حتى علاجها، ولن يقوم بذلك سوى الأطباء والمعالجون الشعبيون".
أخطاء شائعة وقاتلة
يعيد أخصائي العلاج الطبيعي محمد أحمد الفقير مسارعة بعض المرضى إلى الطب الشعبي لقلة الوعي، ويشدد "للأسف الشديد نجد من المرضى من يتوجه إلى الطب الشعبي قبل التوجه إلى عيادات العلاج الطبيعي بسبب قلة الوعي بدور العلاج الطبيعي ومدى أهميته".
وأضاف "ثمة أخطاء كثيرة تقع في العلاج الشعبي، فمثلا قد يكون الكيّ في بعض الأماكن التي تكون خطيرة وقد تؤدي إلى تفاقم المشكلة إلى حد لا تحمد عقباه، كما أن هناك ممارسة تسمى (طق الأبهر) وهذه قد تؤدي إلى كسر الأضلاع وثقب الرئة".
وواصل "لا يملك المعالجون الشعبيون القدرة على التشخيص الطبي الدقيق المبني على الأسس العلمية السليمة، وليس لديهم دراية علمية كافية عن تشريح الجسم من الداخل، على الرغم من أنه قد يصدف معهم علاج ناجح لحالة من الحالات، لكن في المقابل قد يتسببون في تفاقم عدد من الحالات الأخرى، وقد عايّنا كثيرا وكثيرا من ذلك".
وتمنى "ألا ينجرف أحد وراء بعض الحكايات والقصص المبالغ فيها، وأن يحكّموا العقل".
وختم "يشهد بلدنا تطورا صحيا وتوفرا لكل ما يلزم من إمكانيات ومستلزمات طبية وكفاءات وكوادر على مستوى عال، حيث يخضع كل مريض إلى تشخيصات دقيقة وتحاليل وأشعة تحدد وبدقة متناهية مكان الإصابة وكيفية علاجها، فلماذا نغامر ونسلّم أنفسنا لمن لا يملكون الدراية ولا الإمكانيات".
مهنة متوارثة
يستنكر المعالج الشعبي أبو منصور (50 سنة) ما يشير إلى أنه أقاويل تدعي أن الطب البديل أو العلاج الشعبي يتسبب في مشاكل ويفاقم الحالة الصحية للمرضى اللذين يلجأون إليه، وأنه يسبب مضاعفات خطيرة على صحتهم، وقال "هذا غير صحيح فأطباء العلاج الشعبي الماهرون وذو الخبرة الكافية وكثير منهم توارثوا هذه المهارة والخبرة من آبائهم وأجدادهم يستطيعون علاج ما لم يستطيع علاجه أطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي، وهناك مئات الحالات التي استعصت على متخصصي العالج الطبيعي فكان الحل والعلاج لدى المعالجين الشعبيين، ومن أهم طرقهم العلاجية الكي".
ويشير أبو منصور إلى قدم العلاج بالكي، ويقول "كان يستخدم منذ قديم الزمن، وتحديدا في حضارتين هما حضارة بلاد الرافدين في العراق وحضارة الفراعنة في مصر".
وبين "كانوا قديماً يعالجون به أمراضا عدة منها الفري أو ما يعرف بأبو دمغة وأبو وجة والسعال (الربو) وأبو صفار والدين (الصفط) إلى جانب مرض عرق النسا والمفاصل وخشة البرد".
وبين أن "العلاج بالكي هو عبارة عن استخدام اللذع بالنار عن طريق مسمار من الحديد أو عود شجر كالرمث أو قطعة قماش كالقطن (عطبه)". لافتاً إلى أن السنة النبوية دلت على هذا العلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف "آخر العلاج الكي".
كما أوضح أن للكي أسماء عدة، مثل الكي بالنار أو اللذع واللسع والوسم، مشيرا إلى أن أدواته تتكون من الخلال والرمث والعرفج والعطبة، ومنوها بأن هناك أماكن في جسم الإنسان منهي عن كيّها لأن كيّها مميت كالإبط والمثانة والفخذين من الداخل، داعيا المرضى إلى العلاج به إذا دعت الحاجة إليه.
أخطاء ومضاعفات
يرى أخصائي العلاج الطبيعي عثمان محمد السهلي أن "حدوث التحسن في العلاج الطبيعي من عدمه تدعمه الأدلة العلمية والأبحاث، أما في العلاج الشعبي فإن حدوث التحسن من عدمه يفتقر إلى الأدلة العلمية والأبحاث. وفي العلاج الطبيعي لو حدثت أخطاء طبية سيحصل المتضرر على تعويضات على عكس العلاج الشعبي فإن حدثت أخطاء طبية فيه فلن يحصل المريض على أي تعويض، وبالنسبة للكي كما تستخدمه الأغلبية في علاج عرق النسا مع عدم وجود الحجج العلمية على ذلك فإن ألم الكي قد ينسيك ألم عرق النسا، وقد لوحظ كثير من المضاعفات والإصابات على مستوى فقرات الرقبة وعظام الأضلاع نتيجة لتدخلات المعالجين الشعبيين".
التشكيك بالشعبي
يستهجن المعالج الشعبي محمد أبو حسين 65 سنة الاتهامات التي تطال المعالجين الشعبيين، ويقول "للأسف ما زال هناك من يشككون في كفاءة وقدرة كثير من الأطباء والمعالجين الشعبيين، ومن ضمنهم أطباء العلاج الطبيعي الذين يرون أن لديهم وحدهم الخبرة والدراية لعلاج أمراض حركية وعصبية تنتشر بكثرة، ولا يعترفون للأسف بالمعالجين الشعبيين الذين ذاع صيت كثير منهم واشتهروا على نطاق واسع في معالجة كثير من الأمراض بطرق عدة ونجحوا في مهماتهم بشكل كبير، ومن أهم تلك الطرق الكيّ، الذي عولج من خلاله كثير من الأمراض منذ زمن الصحابة، وكذلك أمراض أخرى مثل الصفار والآلام المفصلية والعضلية وآلام الظهر والرقبة، كما أن المعالجين الشعبيين لديهم قدرة فائقة في علاج عرق النسا دون غيرهم، حيث لا يستطيع الأطباء علاجه والتخلص منه بالشكل المطلوب وكما يجب، حيث لا يجيد ذلك بشكل متقن سوى الأطباء والمعالجين الشعبيين".
الخطط اللازمة
من جانبه قال أخصائي العلاج الطبيعي محبوب الحربي إن الطب الطبيعي يُشير إلى الطُرق التي يمكنها مُساعدة الجسم على الشفاء من الأمراض دون استخدام الأدوية، وإنّما بالاعتماد على الأعشاب أو تغيير نمط التغذية والمُستخلصات العُشبيّة وغيرها من الطُرق غير الدوائية، بينما ينحصر مفهوم العلاج الطبيعي في التدريب على الحركة واستعادة نشاط وظائف أعضاء الجسم ووضع الخُطط اللازمة لذلك.
ممارسات خاطئة
أكدت رئيسة قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الشفاء التخصصي في نجران الدكتورة نهى حلاوة أن التوجه للعلاج الشعبي في علاج أمراض العضلات والمفاصل والأعصاب يعد ممارسة خاطئة، وتقول "كثيرا ما نسمع أهلنا في الجنوب ينصحون بعضهم بعضا بالعلاج الشعبي وخصوصا الكــي على الرغم من أنه تتوفر لدينا تخصصات طبية تقوم بفحص الحالة وتقيّمها وتتعرف إلى أسباب المرض بالأشعة والتحاليل الطبية والفحوصات لاختيار العلاج المناسب للمرض وللحصول على أفضل النتائج بالنسبة له".
وأضافت "من الآثار السلبية للكي أنه غير مجد وغير فعال، ويخلّف مضاعفات سلبية مثل تلوث جرح الكي وخصوصا مع مرضى السكري ومرضى الأمراض المزمنة، كما يمكنه أن يسبب حروقا قد تكون خطيرة، وقد يتلف الحرق الأنسجة، كما أن من مخاطره أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الآثار الجانبية لطرق العلاج المستخدمة، ويتطلب كثيرا من الوقت للحصول على النتائج الخاصة بالعلاج، وقد يتسبب في ضرر أعضاء أخرى من جسم المريض".
كما نوهت إلى أنه "من ضمن الممارسات الخاطئة في العلاج الشعبي عمل الحجامة الطبية عندالمعالج الشعبي غير المختص والذي لا يمتلك دراية بالمواقع الصحيحة للحجامة، ولا يدري أن التشريط الصحيح يكون سطحيا جدا وعلى أول طبقات الجلد، بحيث يخرج الدم الفاسد وتلتئم الجروح بعد انتهاء الحجامة حتى لا يتعرض المريض لتلوث جروح الحجامة والدخول في مضاعفات لا مبرر لها، ولذا ينصح بالذهاب إلى المركز المختص والمرخص من الصحة لضمان عمل الحجامة الصحيحة والتعقيم السليم".
مآخذ الأطباء والمتخصصين على المعالجين الشعبيين
ـ يتسرعون باللجوء إلى حلول مثل الكي
ـ ليس هناك دليل أو إثبات علمي معتبر للعلاج بالكيّ
ـ الثابت علميا أن الكيّ لا يعالج الجلطات والأمراض العصبية
ـ بحكم عدم تخصصهم فإنهم لا ينتبهون إلى الأضرار الجانبية لعلاجاتهم
ـ شفاء بعض الحالات ليس دليلا دامغا على جدوى ممارسات الطب الشعبي
ـ في حال وقوع ضرر من قبل الطبيب الشعبي لا مجال للتعويض المادي
ـ يمكن للعلاج الشعبي أن يخلف مشاكل ذات صلة بالتعقيم ونظافة الحروق وغيرها
براهين يتمسك بها المعالجون الشعبيون
ـ ممارستنا جاءت وليدة التجربة الطويلة والخبرة ومهنتنا في الغالب متوارثة
ـ العلاج الشعبي استخدم منذ الحضارة الفرعونية وحضارات بابل وسومر وغيرها في العراق
ـ بعض أنواع الأمراض لا يشفيها سوى العلاج الشعبي مثل عرق النسا
ـ هناك تخصصات في الطب الشعبي فالبعض يعالج عرق النسا وآخرون يعالجون أمراضا أخرى
ـ نجحنا في علاج كثير من الحالات وهي شواهد على جدوى عملنا

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