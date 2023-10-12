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حراج المعيصم.. مخالفات ونقل معطل

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أكدت فيه أمانة العاصمة المقدسة أنها تعد دراسة متكاملة لوضع سوق حراج المعيصم، ودراسة إمكانية تطويره بما يتناسب مع الوضع أو نقل السوق من مكانه إذا تطلب الأمر، بقي حراج المعيصم إحدى صور التشوه البصري الحاد والمتسع داخل المنطقة المركزية لمكة المكرمة، إضافة إلى كونه مصدرًا كبيرًا للتلوث البيئي المتزايد ووجهة لمخالفي نظام الإقامة لممارسة البيع والشراء عبر مباسطهم التي يفترشون بها الطريق داخل الحراج خاصة أيام الجمع.
وتتمحور عدة أحياء سكنية حول حراج الخردة في المعيصم وهي متضررة منه منذ سنوات، وهي أحياء المعيصم والريان والعسيلة والخصراء وضاحية العسيلة الجديدة.
وحتى تزيد الطين بلة، تتوزع على أطراف الحراج ورش سيارات وخلاطات للأسمنت.
وناشد أهالي الأحياء المحيطة، وزير البلدية بالتدخل لإنقاذ أحيائهم بعدما اشتكوا تأخر تفاعل أمانة العاصمة والبلدية الفرعية المعنية.
مماطلة
يشتكي سعود العتيبي وهو أحد قاطني الأحياء المجاورة للحراج من عدم تنفيذ قرار نقل الحراج إلى العكيشية، وهو القرار الذي كان يفترض أن ينفذ منذ 5 سنوات، وقال ((لا نعرف ما هي مبررات الأمانة في تنفيذ قرار نقل الحراج، وقد سبق أن تقدمنا مرارًا بطلب نقله لكن دون جدوى، والحراج عبارة عن تشوه بصري مؤسف، وهو يسبب زحامًا مروريًا بشكل يومي، إضافة إلى المخاطر التي تشكلها مخازنه التي سبق أن اشتعلت فيها الحرائق مرات عدة في الأعوام الماضية)).
أضاف ((تنتشر في الحراج ظاهرة تجمع العمالة المخالفة لنظام الإقامة، حيث يكثرون عقب صلاة العصر حيث يتجمعون على جنباته في طريقهم للبيع والشراء، ولهذا نناشد الوزير بالتدخل فقد فقدنا الأمل في أن تحل أمانة العاصمة هذه المشكلة)).
ضرورة ملحة
يرى المهندس أحمد عميري ((أن نقل الحراج بكل مكوناته من مستودعات وخلاطات الخرسانة والورش إلى العكيشية بات ضرورة ملحة خصوصًا أنه محاط بالأحياء السكنية، وهو يشكل ضررًا بالغًا على قاطنيها، فإضافة إلى تعطيله اليومي للمرور، فإن الروائح التي تنبعث منه، وكذلك التجمعات الكثيرة للعمالة المخالفة لها مخاطرها الكثيرة)).
وتذمر سلطان الهذلي أحد سكان حي الجزء الملاصق للحراج من الجهة الشرقية من عدم استجابة بلدية المعابدة لتطبيق قرار نقل الحراج إلى العكيشية، وقال إن أمانة العاصمة أيضًا ليس لديها الحزم اللازم لتنفيذ قرار نقل حراج الخردة، وهي تهمل ملفه بالرغم من أنه يبعد عن الدائري الأول نحو 5600 متر فقط تقريبا، فإنها لم تكترث إلى أنه يشكل منظرًا مؤسفًا أمام قوافل الحجاج القادمين عبر الدائري الرابع متجهين إلى منى ومزدلفة)).
دراسة مطلوبة
بيّن الدكتور محمد الأنصاري أن بقاء الحراج في موقعه أمر غريب جدًا وليس له ما يبرره، وقال ((ليس هناك حاجة فعلية للحراج في موقعه الحالي مع كل المضار التي يمكن أن يتسبب بها، ولو أجرت الأمانة المقدسة دراسة عملية حول واقعه، خصوصًا أنه أصبح داخل المنطقة المركزية لقامت على الفور بنقله، لكن الأمر ينتقل من مهلة إلى مهلة، والمشكلة تستمر قائمة دون حل)).
كما أكد المهندس عدي محمد أن موقع الحراج لم يعد مناسبًا، وكذلك الأمر بشأن الورش المحيطة به والمستودعات، وقال ((لا بد من التدخل السريع لنقله إلى العكيشية لحماية سكان الأحياء المحيطة به من مخاطر استمراره، ويمكن للمحلات التي تقوم بتأجير بعض اللوازم فيه أن تنتقل إلى الأسواق المجاورة أو إلى جعرانة)).
طلب زيارة
بدوره، ناشد الدكتور عبدالله العتيبي، أمين العاصمة المكلف بزيارة الحراج يوم الجمعة ليرى بعينه حجم الخطر الذي يشكله، وليقتنع أكثر بضرورة نقله إلى العكيشية، وقال ((يكفي الأحياء المحيطة بالحراج أنها تعاني من تعطل الطريق الدائري الرابع منذ أكثر من 10 سنوات، ومن تجاهل البلدية الفرعية لمساكن العزاب داخلها ووقوف الشاحنات وسط الأحياء في مخالفات يومية ليأتي الحراج مكملًا لما بقي من معاناة قاطني تلك الأحياء)).
خضوع للمراقبة
أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ((الوطن)) أن موقع حراج المعيصم يخضع لمراقبة مستمرة ومتابعة دائمة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ومن خلال الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية.
وقال ((هناك عدد من حملات المداهمة التي تتم بين الحين والآخر لمنع أي ممارسات عشوائية مخالفة ومنع الباعة الجائلين ومصادرة المواد الغذائية المعروضة بطرق عشوائية والتأكد من نظامية المحلات التجارية الموجودة بالسوق)).
وأضاف ((توجد لجنة مشكلة من عدة جهات بمشاركة البلدية والجهات الأمنية المعنية)).
وكشف أن ((أمانة العاصمة المقدسة تقوم حاليًا بإعداد دراسة متكاملة لوضع السوق، وإمكانية تطويره بما يتناسب مع الوضع أو نقله إذا تطلب الأمر)).
المضار التي يشكلها الحراج
ـ يشكل تشوهًا بصريًا وسط الأحياء
ـ يسبب زحامًا مروريًا يوميًا
ـ تكثر فيه وفي الطريق إليه تجمعات العمالة المخالفة
ـ تنتشر على أطرافه ورش السيارات والمستودعات
ـ تكثر فيه مخالفات البيع ورمي القمامة
تصوير: أحمد الذبياني

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