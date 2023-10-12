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الأهازيج سلوى ثمانيني في عرض البحر

10/12/2023 11:13:00 PM

(MENAFN- Al Watan) تحولت رحلة صيد يومية من كسب للرزق إلى رحلة صراع من أجل البقاء على قيد الحياة في عرض البحر بعد أن تسبب تعطل محرك قارب صياد في بقائه تائهًا وسط الأمواج والرياح الشديدة لأكثر من يومين في البحر، وهنا استعان إبراهيم عبده المتحمي الملقب بـ((دعيشي))، بأهازيج قديمة أخذ يرددها لتسري عنه وتنسيه المخاطر المحيطة به، إلى أن استدل صيادون آخرون على مكانه لتصل إليه المساعدة من حرس الحدود وينقذونه من رحلة الموت التي كتبت له فيها حياة جديدة.
فالمتحمي ارتبط مع البحر منذ أكثر من 80 عامًا اكتشف خلالها أسراره وخفاياه وتمرس على التعامل معه، وبدأت العلاقة بينهما منذ أن كان في سن العاشرة حين كان يرافق والده ليساعده في الصيد فتعلّم مبكرًا المهنة وبعد أن اتقن أبجديات نزول البحر انطلق إلى كسب رزقه بمفرده.
الجلب والسنارة
((الوطن)) التقت في مركز القحمة كبير الصيادين والعائد من رحلة الموت إبراهيم عبده المتحمي، الذي روى قصته مع البحر قائلا: ما عرفت نفسي إلا وأنا أمارس مهنة صيد الأسماك وحينما كنت صغيرًا رافقت والدي لميناء القحمة وخرجت معه في رحلات صيد بقارب (هوري) خشبي تلك الأيام كانت أكثر خوف وصعوبة ومشقة للصيد والصيادين وقتها كان الصيادين قليلين وكانت وسائل السلامة والاتصالات معدومة إلا أن المهنة كانت وفيرة الرزق، وخلال رحلتي مع البحر تعلمت الكثير كصناعة الشباك والصيد بالجلب والسنارة وغيرها، وشيئًا فشيئًا تطورت الأمور وامتلكت ((فلوكة)) تعمل بالماطور وتنوعت رحلات صيدي إلى جزر بعيدة لكسب رزقي اليومي وعلى هذا الحال إلى الآن، وأشار إلى أنه استطاع ومن خلال مهنة الصيد من الزواج وبناء أسرة من دخل صيد الأسماك وبيعها مستطردًا: لكن في السنوات الأخيرة ضاق البحر بسبب المراكب الكبيرة لشركات الصيد التي تسحب كل ما في البحر بشباكها واصفًا ذلك بأنه طمع حرم الصيادين بركة البحر وصيده الوفير.
أنواع مختلفة
يضيف المتحمي: أذكر وأنا في رحلة صيد كنت قد رميت الجلب (خيط وسنارة) وانتظرت نصف ساعة بعدها شعرت بحركة قوية للخيط وعندها هممت بسحب الجلب لاحظت ثقل الشيء الذي أسحبه وأخذت أردد أهازيجي المعتادة في رحلات صيدي وأدعي ربي واستمر الأمر قرابة الساعة ما بين شد وجذب إلى أن أمسكت بها وتبين أنها سمكة كبيرة جدًا في الوزن، أصبحت أنموذجًا يحتذى به بين الصيادين.
ومن الأهازيج التي يرددها شيخ الصيادين: (طلبتك يا ربي يالله تكرم العبد يالله ومن رزقك تكرمنا يالله وبحق رسولك يا الله صيد سمك ورزق وفير يالله)، وبين أنه عمل في صيد الكثير من الأنواع المختلفة من الأسماك المعروفة والقرش كما عمل أيضًا في صيد (الكسيف) وهو السمك المالح المعروف والمفضل في القحمة ومنطقة جازان والذي يعد من الأسماك العربي والبياض التي ترش بكميات كبيرة من الملح وتجفف في الشمس لمدة من أسبوع إلى شهر تقريبًا قبل أن تطرح بالأسواق.
مواقف مرعبة
أكد المتحمي أنه عاش طيلة 8 عقود وتعرض للكثير من المواقف المرعبة في البحر آخرها رحلته التي كاد أن يفقد حياته فيها وسط الأمواج والتي رواها قائلًا: انطلقت من المرفأ الساعة السادسة صباحًا ليستقر بي الحال وسط البحر بموقع للصيد وظللت إلى ما كتب الله لي من رزق بعدها هممت بالعودة وعند محاولتي تشغيل الماطور المولد تعطل فجأة وبقيت بمفردي ولكن لحسن حظي لم أسحب الخطاف الذي يثبت المركب، وحينها أدركت أنني في ورطة كبيرة وظلت تائهًا تتلاعب بي الأمواج والرياح الشديدة وأنا في الظلام الحالك وعندها تذكرت مقولة كنت أسمعها من الأولين بأن القارب مصنوع من لوح ومسمار وعقدة وبقيت أردد هذه الدعوة (يارب يا حافظ الأرواح في الألواح أن تحفظني بحفظك يا كريم)، وكذلك أردد أهازيجي المعتادة لأتشجع بها ولا أيأس من رحمة ربي وظللت على وضعي يومين حتى وصول الجهات المعنية واستدلوا على مكاني وأنقذوني وكان السبب في نجاتي الله ثم الخطاف وصلاتي ودعواتي في عرض البحر الهائج.
صراع مع الموت
وأشار إلى أن يوميات البحر ولياليه هي صراع مع الموت من أجل البقاء وكسب الرزق اليومي لكثرة المواقف الصعبة وظلام لياليه التي يعيشها الصيادين فلا يدري متى تكون رحلة مسيرة والعكس صحيح فربما تنقلب إلى رحلة صعبة وشاقة ويلقى حتفه فيها، وذكر المتحمي إنني خرجت من البحر نهائيًا بعد أن قضيت 80 عامًا ممتهنًا صيد الأسماك، وبعد أن كتب الله لي السلامة من الحادثة الأخيرة ومعلنًا تركه النزول إلى البحر والصيد وعاد لقضاء كثير من وقته في البر ممارسًا حياته وأغلب وقته داخل كوشك يبيع الأسماك التي يشتريها، وكما أن كبر السن أجبره على مغادرة البحر نهائيًا تاركًا مركبه الذي يقف متحدثًا للوطن وهو بجانبه مستذكرًا أيام صباه وشبابه ولا ينسى التكريم الذي ناله من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، وكذلك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير على قصص كفاحه اليومية مع البحر طيلة الثمانين عامًا الماضية من صياد وإلى أن تقاعد كبيرًا للصيادين.

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