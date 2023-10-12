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زراعة شتلة من أجل الترقية ليس تطوعا

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الأعمال التطوعية التي يتم احتسابها لأغراض الترقية، تستلزم موافقة إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف وتسجيل هذه الأعمال لديها، ونظرًا لأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية، فإن الأعمال التطوعية أحد العناصر لمعيار المبادرات والإنجازات في المفاضلة للترقيات!، ثم مسحت الوزارة قطيرات من العرق عن جبينها، وأكملت: لا يوجد إلزام تجاه ربط التطوع بالترقيات، وإنما نقاط يتم احتسابها لمن قام بأعمال التطوع!.
(2)
التطوع عمل نبيل، وربطه بمكاسب شخصية يخرجه من إطاره الإنساني الرفيع، أما ربطه بـ((مسوغات)) الترقية فهذا خروج عن النص، إذ يمكن أن نحفز الموظفين للقيام بأعمال تطوعية، والوصول إلى مليون متطوع، دون أي مطامع مادية، ورغبات شخصية!.
(3)صادفت صديقًا يحمل ((كرتونا)) من الأدوية قال: إنها من أجل رفع ساعات التطوع!، ثم طالبني بزراعة شتلة أو المشاركة بتنظيم فعالية أو ما شابه!، قلت: وما علاقة ((الشتلة)) بترقيتي؟!.
(4)الترقية في أي عمل تقوم على ركيزتين أساسيتين: التطوير، والانضباط، لا يندرج ضمنهما الهرولة بالأدوية، وزراعة الشتلات، وتنظيم الفعاليات!.
(5)((المجانية)) أساس في التطوع، مما يسهم في تنمية الذات وتطويرها، فالبذل والعطاء -بحد ذاته- يحقق الرضا الذاتي، ذاك حين ((يشقى)) المرء في عمل لا يرجو منه سوى رضا الله، وخدمة الإنسان، والأرض، دون أهداف مادية.
(6)أفلا ينظرون إلى الباحث عن الترقية كيف يسعى ويخطط للدورات ذات العلاقة بوظيفته، والبرامج ذات العلاقة بمسماه الوظيفي، والتقيد بساعات العمل، والإنتاج، والتعاون، والمبادرات ضمن إطار العمل ومصلحته.
(7)
التطوع يجب أن يأتي ((نقيًا))، فأبعدوه -رحمكم الله- عن الترقية، واصنعوا فرص التطوع، فليس منا ولا بيننا من لا يرغب بخدمة مجتمعه وبلاده.

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