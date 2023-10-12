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الحصيلة التعسة للعرب من القرن العشرين وحداثاته

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهى القرن العشرون، وكان كثير من العقلاء العرب - يعتقدون، بل يراهنون على أنه لن ينتهي إلا وقد انتهت من خلافات العرب وصراعاتهم الداخلية الحادة حول البديهيات المتعلقة بالحداثة، وأن بعض ما شهده ذلك القرن من تحولات ومتغيرات واختراعات كاف ليؤكد لكل من يمتلك منهم ولو بقية من عقل وفكر، أن سنة الله - في الحياة وفي البشر - تقضي بالتطور وتقاوم الجمود وتجعل كل جيل - بالضرورة - مختلفا عن سابقه في سلسلة لا تنتهي من الحداثات التي سرعان ما يدركها القدم، وتشكل في حينها نقلات نوعية مشروعة في تجربة الإنسان والحياة. كان ذلك الاعتقاد أمل العقلاء ومصدر يقينهم، إلا أن القرن العشرين طوى أشرعته وغادر الساحة قبل أن يحقق للعرب ما تمناه لهم عقلاؤهم؛ فقد ظهروا في بداية القرن الجديد وكأنهم على أبواب القرن الراحل بل أسوأ حالاً، لا سيما بعد أن تضاعف عدد البديهيات المختلف عليها، وزادت مجموعة العقد المثيرة للحساسيات، وأثبتت الحصيلة التَّعسة للعرب من القرن العشرين وحداثاته، أنهم كانوا يعيشون خارج الزمن بعيداً عن مؤثراته الفكرية والثقافية والاجتماعية، وأن الأشياء التي كانوا يختلفون عليها في نهاية القرن التاسع عشر هي بعينها ما يختلفون عليه عشية الخروج من القرن العشرين.
لن أشغل القارئ بإيراد قائمة البديهيات المختلف عليها - وهي طويلة - ولكنني سأكتفي باختيار بديهية واحدة منها، تلك المرتبطة بالشعر، وما تقتضيه سنة الله في الخلق، وما يمارسونه من أعمال مادية وفكرية، ومن خضوع هذا الفن لقانون التطور ومقاومة الجمود؛ فالإنسان محكوم بالحركة، وآدابه وفنونه محكومة بأن تتحرك معه أيضاً، وأن تكون كظله؛ إذا توقف توقف الظل، وإذا تحرك شاركه الظل حركته، ومن هنا، فلا وجود - في العالم كله – لشعر يشبه ما كان عليه قبل قرن أو قرنين من الزمن، وهذا ما يؤكده تاريخ الشعر العربي في عصور ازدهاره وحيوية شعرائه، وما يؤكده تاريخ الشعر في كل اللغات وعبر كل العصور.
إن روح العصر الذي يكتب فيه الشاعر قصيدته يفرض شيئاً ما في الشكل، وشيئاً ما في طريقة استعمال اللغة. والشاعر والعصر والظروف المحيطة والثقافة السائدة كلها تكتب القصيدة ولا تشكل قراءة الشعر القديم والنسج على منواله ثقافة شعرية معاصرة. صحيح أن الشعر القديم جزء من الموروث وجزء من الذاكرة اللغوية والفنية، لكن الإصرار على تقليده يجعل من الشاعر نسخة من الزمن القديم، وهو يكتبه من وحي قراءته لا من وحي موهبته ومعايشته لثقافة زمانه، وهذه من البديهيات التي لا يجوز الاختلاف حولها أو الجدل في شائها، وقد جمعتني الظروف بشعراء موهوبين كل بضاعتهم الثقافية من قراءة الشعر القديم، وقال لي أحدهم إنه - لم يقرأ أحمد شوقي، ولم يسمع بالشاعرين سليمان العيسى ومحمد مهدي الجواهري إلا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين من عمره، ولذلك فإن قصائده المنشورة - على جودتها وجزالتها وإتقان أوزائها - تذكرنا بشعراء ما قبل الإسلام وعلى أحسن الأحوال بشعراء العصر الأموي أمثال ((ذو الرمة)) ومن عاصره أو جاء بعده من المبدعين الموهوبين الذين يجهدون في صياغة الصورة وتشكيل اللغة على نحو غير مسبوق.
وشاعر كهذا، لا بد أن يكون متشبعاً بفكرة مغلقة مؤداها أن الشعر هو هذا الذي ألفَهُ وارتسم في ذاكرته، وأن الخروج على عموده الموروث جريمة لا تغتفر، والأمر يختلف كثيراً مع شعراء آخرين ارتبطوا بعصرهم وعاشوا ثقافته المتنوعة وارتبطوا بتراثهم ارتباط من يريد أن يحميه ويضيف إليه، لا ارتباط من يسعى إلى تكراره وتقليده وتشويه معالمه البارزة والمستأثرة بالعواطف لفرادتها وقدرتها على تمثل صورة زمانها. والمشكلة أننا قوم متهمون بالولاء للماضي، وهي تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة ولا أثر لها في الواقع، فالماضي لم يكن بهذا القدر من السوء ولم يكن الاختلاف بين الشعراء أو النقاد والقراء على هذه الدرجة من الفوضى وغياب الاحترام، على الرغم من اتساع رقعة التعليم وانتشار وسائل التوصيل والاتصال والإكثار من الحديث عن أهمية الحوار والرغبة في التحديث.
وكم تمنيت في تلك الليلة الظلماء التي لم يطلع فيها قمر الشعر، وغاب خجلا من بعض أجزاء الحوار المعاكس أو المشاكس الذي خصصته قناة ((الجزيرة)) للشعر، كم تمنيت لو أن النوم قد طوى الأجفان والآذان فلا يرى الناس ولا يسمعون تلك الأصوات الغريبة والمناقضة لطبيعة الحياة والقادمة من وراء القرون والتي تتحدث عن الشعر كما لو كان نصباً تذكاريا نحتته أيدي الأجداد في لحظة فذة من الدهر ثم ألزمتنا الرقص حوله، واستعراض الفحولة اللغوية عند قدميه من قبل الأجيال المتعاقبة، والاقتناع بأن الشعر الموزون المقفى هو ما يثبت ذكورية العرب وما سواه من أشكال إبداعات أدبية يثبت العكس.
إن الإغراق في الحوار حول البديهيات وعدم الانتقال من موقف اجترار التنظير والتنظير المضاد إلى الإبداع ذاته. والبدء في تقييم هذا الإبداع ومدى اقترابه وابتعاده من روح عصره ومن أشواق معاصريه، ما هو إلا التعبير الصارخ عن الإفلاس، وضرب من التحريض على سجن الطاقات الإبداعية العربية في ((الفحولة)) الجامدة، ورفض لكل المحاولات الجادة التي تمت خلال قرن ويزيد، فضلا عن كونها محاولة آثمة لا تكاد كل الحداثات الجادة والجريئة التي شهدها تاريخ الشعر العربي ابتداء من المبيتات والمخمسات والرباعيات والبند والموشحات والمحاولات التي ارتقت بالنثر إلى أفق الشعر، وكادت في وقت مبكر جدا تختصر الزمن لتصل إلى الرؤية الشعرية التي تبناها وكشف عن مكوناتها الجوهرية في الغرب الحديث الشعراء الرومانتيكيون والسرياليون الذين كانوا وما يزالون حديث العالم بما أضافوه إلى الشعرية من مساحات واسعة في فضاءات الحلم وألق المخيلة.
إن الأشكال الأدبية - في فترات النهوض والصحة العقلية والوجدانية للشعوب - لا تعرف الثبات ولا تتوقف عن ممارسة نوع من الولادة الجديدة خلال وقت يطول أو يقصر، وهي - أي الأشكال الأدبية - تغاير نفسها وتتجاوز نسيجها المألوف والسائد إلى ما ليس سائداً ولا مألوفا والمهم أن تكون في مغايرتها وفي تجاوزها مكتوبة بلغة الأمة محافظة على قواعد هذه اللغة، وهذا ما أثبتته الولادات المتتابعة للقصيدة العربية، فلا الموشح - في جانبه المشرق - تخلّى عن اللغة العربية وقواعدها، ولا قصيدة التفعيلة خرجت عن ذلك السياق اللغوي المتين، كما أن قصيدة النثر وهي أحدث الولادات الشعرية وأجدها لا تستطيع التخلي عن النسق اللغوي للعربية ولقواعدها وتراكيبها.
ولا أنكر كما ليس في وسع أي ناقد أو قارئ مهتم بالشعر أن ينكر أن هناك آلاف النصوص المكتوبة في إطار هذا الشكل أو ذاك ولا علاقة لها بالشعر لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذه النصوص الكثيرة التافهة تزاحم نصوصاً قليلة وتكاد تطردها من ساحة الإبداع، شأن العملة الرديئة التي نجحت في طرد العملة الجيدة، إلا أن ذلك لا يدفعنا إلى إنكار التجديد وإلى رفض الحداثة الشعرية وإدانتها، في حين أنها جزء لا يتجزأ من متغيرات الواقع وتحولاته.
الأشياء التي كانوا يختلفون عليها في نهاية القرن التاسع عشر هي بعينها ما يختلفون عليه عشية الخروج من القرن العشرين.
2000*
* شاعر وأكاديمي يمني ((1937 - 2022))

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