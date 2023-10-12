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مجموعة البريكس: هل ستُحقِّق أهدافها؟

10/12/2023 11:13:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في سياق اشتداد الصراع الدوليّ، ومع حَشْدِ الجهود لنجاحِ مَوجة التحرُّر من ((هَيْمَنَة)) الدولار الأمريكي، أَبدت نحو 40 دولة رغبتَها بالانضمام إلى مجموعة دول ((البريكس))، ومنها 23 دولة تقدّمت بطلبٍ رسميّ للانضمام، ولكنّ قمّة الدول الخمس (روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا) المُنعقدة بين 22 و24 أغسطس الماضي في جوهانسبورج، قرَّرت دعوة ستّ دولٍ فقط هي: مصر، السعوديّة، الإمارات، إيران، إثيوبيا، الأرجنتين للانضمام، ليُصبح عدد أعضاء المجموعة 11 دولة، بدءًا من يناير 2024. وتمّ ذلك وفق المعايير التي أعلنها وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف، على أساس ((وزن الدولة وهَيْبتها، ومواقفها في الساحة الدوليّة)). ووصفَ بعضُ المراقبين هذه المعايير بأنّها ((ظرفيّة واستراتيجيّة وجيوسياسيّة))، خصوصًا أنّ دولًا قويّة وقريبة جدًّا من الصين وروسيا، مثل تركيا، إندونيسيا، نيجيريا وفنزويلّا، لم توافق القمّة على انضمامها؛ حتّى الجزائر التي تمتلك علاقات مميّزة واستراتيجيّة مع الدول الخمس، لم تحظَ بقبولِ الانضمام، بالرّغم من المساعي الكبيرة التي قام بها الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبّون، مؤكّدًا ضرورة ((الدخول إلى عالَمٍ جديد يتفاعل اقتصاديّا خارج هَيْمَنة الدولار، على أن تكون ((بريكس)) نواةً لنظامٍ دوليّ متعدّد الأقطاب)).
((الهروب)) من الورقة الخضراء
منذ نهاية الحرب العالَميّة الثانية، وبعد توقيع اتّفاق ((بريتون وودز)) في عام 1945، أي منذ أكثر من 78 سنة، والدولار الأمريكي يُهَيْمن على الاقتصاد العالَميّ؛ ولكنْ في خضمّ الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة المُستمرّة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بَرزت قوّته بصعوده اللّافت أمام ستّ عملات رئيسة، وهو يخوض سلسلة حروب متكاملة بَدأت بعقوباتٍ ماليّة مشدّدة ضدّ روسيا، ومَن يتعامل معها، ولن تنتهي برفْعِ أسعار الفائدة الأمريكية التي تجاوزت 5%. ولكنّ هذا السلاح الذي مَنَحَ الولايات المتّحدة نفوذًا ماليًّا وسياسيًّا كبيرًا على مستوى قيادة الاقتصاد العالَميّ، بَدأ يُواجِه مُنافَسةً استراتيجيّة قويّة من عملاتٍ أخرى تسعى إلى اقتسام النفوذ معه، وكَسْرِ حدّة ((الهَيْمَنة الآحاديّة)) للقيادة الأمريكية. وقد عكَسَ هذا التطوّرُ مشهدًا لـ ((الهروب)) من الورقة الخضراء.
من هنا، بَرَزَ دَور مجموعة ((البريكس)) التي تأسَّست في عام 2009 من أربع دول (روسيا، الصين، الهند والبرازيل)، ثمّ انضمّت إليها جنوب أفريقيا في العام 2011، وقد أَخفقت حتّى الآن في تحقيق هدفها بتشكيل نظامٍ سياسيّ واقتصاديّ دوليّ متعدّد الأقطاب. فهل تستطيع تحقيق ذلك بعدما أصبحت 11 دولة؟
مُعادَلة دوليّة جديدة
لقد كان النظام الدوليّ نظامًا إيديولوجيًّا بين الغرب بقيادة الولايات المتّحدة من جهة، والشرق بقيادة الاتّحاد السوفيتي من جهةٍ أخرى. وبما أنّ الإيديولوجيا تقوم على نظامٍ فكريّ آحاديّ مَبنيّ على الإيمان بحقيقةٍ أساسيّة تَعمل جماعةٌ من أجلها، وتُناضل لتحقيقها، فقد كانت تتمثّل في ((اللّيبراليّة)) ببُعدها الديمقراطي القومي في الجانب الرأسمالي، مقابل ((الاشتراكيّة)) ببُعدها الماركسي في الجانب اليساري. وبعد فترة من الصراع بين التيّارَيْن، انهارَ الاتّحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيّات من القرن الماضي، بداعي عوامل اقتصاديّة عدّة، وبقيَ النظام العالَميّ قائمًا على جناحٍ واحد بقيادة الولايات المتّحدة. وبما أنّ هذا الوضع لم يخلق توازنًا بين القوى الدوليّة، لا على المستوى الإيديولوجي، ولا الديموجرافي، ولا الجغرافي، وكذلك حتّى على مستوى الفعاليّة العسكريّة والاقتصاديّة، انطلقت مجموعة ((البريكس)) لإيجاد مُعادَلةٍ دوليّة جديدة.
وإذا كانت الإيديولوجيا بمضمونها القوميّ، هي القوّة السياسيّة الأكثر فعاليّة في المُجتمعات الإنسانيّة، فإنّ الجغرافيا والديموجرافيا هُما من العناصر الأساسيّة في بناء النّظام العالمي، حيث تعطي مساحةُ الدول على رقعة الأرض، من حيث الاتّساع والمَوقع والشكل، القدرة على الدّفاع والهجوم، حفاظًا على سيادة الدولة واستقلالها. مع التأكيد على أنّ ذلك لن يكون مُتاحا من دون وجود طاقة بشريّة تشكِّل ((السلسلة الفقريّة)) لهذه الجغرافيا بفعل الديموجرافيا. حتّى أنّ بعض المفكّرين الاستراتيجيّين، يرى أنّ ((الديموجرافيا هي التي تصنع التاريخ)).
((التنوُّع)) الديموجرافيّ
تُعَدّ دول ((بريكس)) أهمّ خمسة اقتصادات ناشئة في العالَم، وقد صيغَ مصطلح ((بريك)) في العام 2001، وتمَّ في عام 2010 توسيعه بدعوةٍ من الصين ليشمل جنوب إفريقيا، ليُصبح اسم التكتّل ((بريكس)). وبينما تمَّ إنشاء الاختصار كمُصطلح غير رسمي لهذه الاقتصادات النّاشئة، بدأتِ الدولُ الخمس بعَقْدِ مؤتمراتِ قمّة سنويّة منذ عام 2009، مع مجالات اهتمام مُماثِلة لمجموعة الدول السبع، التي كانت روسيا عضوًا فيها، من عام 1997 إلى عام 2014، إلى أن تمّ طردها بعد ضمِّ شبه جزيرة القرم. وتشكِّل الدول الخمس مع الدول السبع أكبر 12 اقتصادًا في العالَم.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ مساحة الدول الخمس الأساسيّة في تكتّل ((بريكس)) تبلغ 39.632 مليون كيلومتر مربّع، وعدد سكّانها 3.215 مليارات نسمة، ويشكّل 42% من سكّان العالَم؛ وقد أَسهمت بنحو 31.5% من الاقتصاد العالَمي. بينما مجموعة الدول السبع (كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المَملكة المتّحدة والولايات المتّحدة) التي يشكّل سكّانُها 10% فقط، بلغت إسهامتها 30.7%؛ ما يعني أنّ إنتاجيّة الدول الصناعيّة أكثر كفاءة وفعاليّة. ولكن مع إضافة الدول الستّ ليُصبح عدد أعضاء ((البريكس)) 11 عضوًا، تزداد المساحة الجغرافيّة إلى 48.449 مليون كيلومتر مربّع، ويزداد عدد السكّان إلى 3.599 مليارات نسمة.
واللّافت في التنوُّع الديموجرافيّ، دخول الإسلام للمرّة الأولى على خطّ المُعادَلة الجديدة، وذلك من خلال جمْعِ مُمثِّلي جناحَيْه: السعوديّة كممثِّل لأهل السنّة والجماعة، وإيران كممثِّل للشيعة، وبذلك صار الإسلام جلّه في مجموعة ((بريكس))؛ بالإضافة إلى دولٍ إسلاميّة لها رمزيّتها الخاصّة، مثل مصر، مع الإشارة، استطرادًا، إلى اختيار دولتَيْن تُمثلّان قوّتَيْن إقليميّتَيْن في محيطهما الجغرافيّ: الأرجنتين في أمريكا الجنوبيّة وإثيوبيا في شرق أفريقيا.
هكذا تكون مجموعة ((بريكس)) قد عوَّضت عن الطّاقة الإيديولوجيّة، وحتّى العسكريّة للغرب بطاقاتٍ بديلة: الدّين والجغرافيا والديموجرافيا. ومن أجل ذلك تمَّ صَوْغ محور دوليّ أساسيّ يمرّ في شرق خريطة العالَم عبر آسيا، من بكين وصولًا إلى موسكو، مرورًا بإيران والسعوديّة، بحيث تتحوّل الديانة الإسلاميّة إلى عنصرٍ أساسيّ ومركزيّ في المُعادَلة الدوليّة الجديدة، والتي تضمّ نحو نصف سكّان العالَم.
((التوازُن)) الاقتصاديّ
لا شكّ في أنّ انضمام دول عربيّة إلى مجموعة ((بريكس))، يمثِّل محطّةً مهمّة في تحوُّل موازين القوى الاقتصاديّة العالَميّة. فالسعوديّة والإمارات ومصر مرشَّحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج الطّاقات النظيفة وتصديرها خلال العقود القليلة المُقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، التي من المتوقّع أن تُنافِس الوقود الأحفوريّ.
ومع انضمام ثلاث دول من أكبر أعضاء ((أوبك))، وهي السعوديّة والإمارات وإيران، ستَستحوِذ مجموعةُ ((بريكس))، على 42% من إنتاج النفط، و38% من إنتاج الغاز، و67% من إنتاج الفحم في السوق العالميّة، خصوصًا أنّ السعوديّة والإمارات تمتلكان اقتصادًا قويًّا مُتناميًا ومؤثّرًا، ما يَرفع من حَجْم اقتصاد المجموعة؛ مع العِلم أنّ الدولتَيْن هُما من اللّاعبين الرئيسيّين في أسواق الطّاقة العالَميّة، وأنّ انضمامَهما يُحقِّق العديد من المزايا للمجموعة، ولاسيّما لجهة استقرار أمن إمدادات الطّاقة لكبار المُستهلِكين، وتحديدًا الصين والهند. كما يَفتح هذا الانضمامُ البابَ أمام آفاقٍ جديدة من التعاوُن وتعزيز العلاقات مع كثير من دول العالَم، على اعتبار أنّ هاتَيْن الدولتَيْن من أكبر الشركاء التجاريّين لدول المجموعة التي تُعَدّ من أسرع اقتصادات العالَم نموًّا، الأمر الذي يَدعم استراتيجيّتهما القائمة على الانفتاح والتنوُّع، ويُعزِّز وصولهما إلى شبكةٍ قويّة من الشركاء الاقتصاديّين في ظلّ التحوّلات العالَميّة الجارية، وسط توتّراتٍ جيوسياسيّة وعقوباتٍ مُتبادَلة بين موسكو من جهة، وواشنطن وعواصم دول أوروبيّة من جهةٍ أخرى.
أمّا بالنسبة إلى مصر، فإنّ انضمامها من شأنه أن يَدعم بقوّة الصناعة المصريّة، ويُعزِّز صادراتها، على أن يتمّ ذلك من خلال اعتماد سياسة تبادُل السلع، بدلًا من التعامل بالدولار، ما يُسهم في خروج الاقتصاد المصري من أزمته المتفاقمة، والتي تعود إلى شحّ العملة الأمريكية، مع الإشارة إلى أنّ انضمام مصر إلى ((البريكس))، يؤكّد قوّة الاقتصاد المصريّ، وثقة المجتمعات الدوليّة الكبرى به.
ومن الطبيعي أن يؤدّي انضمام عدد من الدول النفطيّة إلى دعْمِ قدرات ((بريكس)) الائتمانيّة.
ولكن هل ستنجح مجموعة ((بريكس)) في تحقيق أهدافها؟
لا شكّ في أنّ ذلك متوقّف على سرعة تبنّي الكتلة الجديدة للأنظمة التجاريّة، ومدى ابتعادها عن الدولار، إضافة إلى نجاحها في إدارة التجارة الدوليّة، وتعاملها مع الأسواق العالَميّة. وإذا نجحتْ في تنويع سلاسل الإمداد على قاعدة الشراكة، فستكون لذلك آثاره الإيجابيّة على التجارة الدوليّة، وسيَرفع من معدّلاتها. أمّا إذا ازداد التبادُل التجاريّ بين أعضائها، على حساب الاقتصادات الأخرى من خارج التكتُّل، فإنّ ذلك سيُعمِّق من حالة الانقسام، وينعكس سلباً على الاقتصاد العالَمي. ويرتبط هذا الأمر أيضًا برغبة الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي في تحسين شروط التجارة الدوليّة وطريقة تعاطيهم مع بعض الشركاء. وإلى أن يتمّ تحديد طبيعة العلاقات التجاريّة الجديدة، فإنّ الاقتصاد العالَمي سيَشهد حالةً من الترقُّب واللّايقين تنعكس على أدائه حتّى العام 2025، حيث سنَشهد فصلًا جديدًا في التجارة الدوليّة.
* كاتب ومحلّل اقتصادي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع نشرة (أفق) الإلكترونية.

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