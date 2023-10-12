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بائعو الأوهام

10/12/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) من يتصور أن أمة كألمانيا في قرن كالقرن العشرين كانت ترضى لنفسها أن تسير وراء دهان محدود الثقافة هستيرى التصرفات، يحطم فيها أولا حرية الأفراد والجماعات، ثم يقودها بذلاقة لسانه وحدة نبراته إلى الخسائر المتلاحقة، إلى دمار شبه كامل؟ ثم أن يظل الشعب الألماني، برغم كل تلك النكبات وخلال سنين كثيرة، متعلقاً بذلك الدهان.
وهو هتلر، حتى ليكاد يؤلهه؟ ولكن بعد هزيمة الحرب العالمية، ولكن ذلك جرى حقاً في ألمانيا، مثلما جرى في غيرها من أمم الغرب والشرق، لأن ألمانيا كانت بعد هزيمة الحرب العالمية الأولى فى حاجة إلى من ينهضها من كبوتها ويعيد إليها اعتبارها. ولما عجز المؤهلون للقيادة عن القيام بواجبهم، عجزوا أو تلهوا بالصغائر أو تخاذلوا تصدى لها الواغل الجرىء. كمريض نفض الأطباء أيديهم منه فصادته حبالة متطبب شاطر. ولقد سحر هتلر قومه بانتصاراته الأولى، وكان كلما رفع عقيرته صارخا دغدغ الكبرياء وأثار الحماس، ولكن النتيجة الأخيرة كانت خسارة الأرواح وانتقاص الأرض والهزيمة المذلة، وقد تعارف الناس على أن تلك الحقبة الهتلرية من تاريخ ألمانيا قد تركت ظلا كئيباً على وجدان شعبها وشكاً كبيرا في حسن تقديره للأمور والتمييز بين خيرها وشرها. ولكن المفكر قد يعود إلى الحقيقة المرة التي عدت إليها بعد أن سخرت من مريضتي البسيطة. أترى المريض البائس أو الشعب الباحث عن حقه المغتصب وعن عزته المفقودة ملومين، حين لا يتوفر الطبيب الكفء أو القائد الكفء، إذا تعلقا بمن يسوقه إليهما القدر المفروض أو القدر المصنوع؟ يروون أن شاعراً عربياً وقف ذات مرة على رأس أحد السادة غير الأكفياء
وقال:
وإن بقوم سودوك لحاجة
إلى سيد لو يظفرون بسيد
سيد أو طبيب أو مفكر مرشد إلى الطريق القويم.. لابد للأفراد والجماعات من هؤلاء. فإذا لم يتهيأ القائد الكفء والطبيب الحاذق والمرشد المخلص، فحذار من الواغلين الذين ستلقى إليهم مقاليد الأمور والأجساد والنفوس حذارِ من بائعي الأوهام.
1982*
* أديب وكاتب سوري ((1918 - 2006))

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