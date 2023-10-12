Friday, 13 October 2023 06:46 GMT

الحكايات الخرافية دارت حول أولاد قحطان

10/12/2023 11:12:59 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا كان ثمة من المستشرقين من ينكر وجود العرب البائدة أساسا، لأنهم لم يجدوا لطبقاتهم أسداء فى اللغات القديمة والمصادر الكلاسيكية، وإذا كنا نوافقهم على ذلك، لأن القرآن ذكر جوانب من حياة هؤلاء، فلا شك أن هذا في حد ذاته يفتح أمامنا بابا واسعا على عالم من الخرافات والأساطير لم يبتدعه خيال الرواة المسلمين بقدر ما خاض فيه الجاهليون.
ولقد ينكر بعض المسلمين ألا يكون علميق من العرب البائدة، بل زعم زاعمون أن عاداً الأولى التي ذكرها القرآن في قوله تعالى ((ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد)) هي تارة دمشق، حتى نسج ((باب جيرون)) بها حكاية جيرون بن سعد بين عاد، وهى تارة أخرى الإسكندرية التي بناها شداد بن عاد، واكتشفها الإسكندر المقدونى. وفي هذه الحالة، ينبغى أن نعترف أن الشخصيات الجاهلية التى روت مثل هذه الحكايات أيام الإسلام الأولى - كوهب بن منبه وعبيد بن شريه - كانت على دراية واسعة بدنيا خرافية فذة، ومن ثم ينبغي ألا نحرم العرب حقهم من الفنون التى خلدت معتقداتهم وتقاليدهم على الحجر حينا، وفي المدونات حينا آخر، وعلى الألسن في كثير من الأحيان، ولسنا فى حاجة قط حينئذ إلى أن نضيف لهم بالضرورة مثل ما يضاف لأصحاب الحضارات التى رجع بها الدارسون إلى ألفى سنة قبل التاريخ أو ثلاث، فمن المؤكد أنها - إلى أن تثبت نهائيا - لا تقدم أصولا حقيقية لما وجد للعرب من حكايات خرافية.
لكن ما تاريخ هذه البطون العرية التي بادت؟ لسنا نعرف على الإطلاق.
وإذا استثنينا النقوش البابلية الأشورية والمعينية السبئية واللحيانية والثمودية والصفوية والنبطية والكنعانية، فإن كتبا علمية أو أدبية حول ذلك لم تصل إلى أيدينا. مع ذلك، فيمكن أن تقرر من خلال الكتاب المقدس، الذى ذكر هدورام من نسل يقطان أي قحطان، أن الشعور الدينى العربي يقتطع من تاريخ الشرق 15 قرنا كاملة. وإلى نحو هذا، ذهب المسعودى فى ((مروج الذهب))، علما بأن قوم ثمود حاربوا الأشوريين دهرا، وأدركوا المسيح. فى حين أن هلاك صسم وجديس كان نحو عام 250 بعد الميلاد على يد جذيمة الأبرش من حمير. ويعتقد بعض الدارسين أن قبيلة جديس هی جودیستای الواردة في جغرافية بطلميوس، وكانت معروفة فى سنة 130 ميلاديا، وأن طسا هي أنعم طسم التى وردت فى نص يوناني عثر عليه في صلخد، أو هي ((الطوشيم)) التى ورد اسمها في التوراة على أنها من نسل ددان بن يقشان، وورد معها اسم قبيلة أخرى هي ((لوميم))، أى أميم.
وكل هذا على أى حال يقدم تاريخا قريبا من الإسلام، ويرفض الإيغال فى التاريخ. لكن من المؤكد أن ما ورد من أسماء الأعلام والآلهة والأصنام والسحرة عن هذه الفترة أكثره قديم، ولهذا لا يمكن أن تكون خرافاتها كلها متأخرة، ولا يمكن أن تمثل هذه بالتالى أيديولوجية واضحة نوعا ما، وينسحب هذا الكلام على طبقات العرب بعد البائدة، ونعني العرب العاربة من أسلاف قحطان، والعرب المستعربة من نسل عدنان.
وتاريخ أولئك وهؤلاء معروف إلا أن كثيرا من الحكايات الخرافية دارت حول أولاد قحطان الذي ورد اسمه في سفر التكوين ((يقطان))، وجده الخامس نوح فى رأى أكثر النسابين. والعجيب أن الانتساب إلى القحطانيين لم يکن معروفا لدى الجاهليين، ولم يذكره القرآن الكريم، وإنما وقع في شعر الحماسة على نطاق ضيق. لكنه كان محور عدة حكايات نادرة، اختلطت أعلامها بأعلام وردت بنصها فى التوراة أو بصورة قريبة منها. كما نسج الكثير من الأساطير حول أولاده كيعرب الذى غلب بقايا عاد، ووزع إخوته على الأقطار، بحيث أقر أخاه حضرموت على ما عرف باسمه، وعمان على أرض عمان، وجرهما على الحجاز.
وأما العدنانيون، وهم العرب المستعربة، فينتمون إلى عدنان، وكان إسماعيل بن إبراهيم جده الخامس عشر أو العشرين أو الأربعين، واشتبك أولاده وأحفاده مع القحطانيين في صراع أودى بحياة الكثيرين. وروى الرواة عنه وعن أبيه من هجرة ورحلة وبناء وتخريب، وتقديس بأنواع الرموز والشعائر والتمائم، مما يؤكد أن الجاهليين شحنوا مدوناتهم بالخرافات والأساطير، وربما كان بعضها بالمعينية السبئية التى كانت حتى السنوات الأولى للإسلام معروفة ومتداولة، كما يقرر كل من ديتلف نيلسين وفراتز هومل، وأسقط أغلبها تحت راية القرآن، لوثنيتها ومخالفتها روح الإسلام والتقاليد الجديدة. الانتساب إلى القحطانيين لم يکن معروفا لدى الجاهليين، ولم يذكره القرآن الكريم، وإنما وقع في شعر الحماسة على نطاق ضيق.
1975*
* باحث وأكاديمي مصري ((1927 - 2008))

MENAFN12102023000089011017ID1107235027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث