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ملحة العبدالله توقع أعمالها المسرحية الكاملة بأدبي الطائف ضمن برنامجه رق منشور

10/12/2023 11:12:58 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء اليوم الخميس، الأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي الدكتورة ملحة العبدالله بحضور عدد من الأدباء والمثقفين ضمن برنامج النادي "رَق منشور"، الخاص بتدشين إصداراته الحديثة.
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرا إلى أن هذا التدشين أحد فعاليات البرنامج حيث سيتم تدشين بقية مطبوعات النادي لهذا العام، وستقام قراءات نقدية لها من قبل أكاديميين و نقاد متخصصين في شتى فروع الأدب والإبداع.
وافتتح مدير الأمسية عبدالعزيز عبدالغني عسيري الأمسية بسرد جانب من السيرة الذاتية لسيدة المسرح الدكتورة ملحة التي تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها في الكتابة المسرحية وسبب انتقالها للعيش في مصر والكتابة هناك باللهجتين السعودية والمصرية واللغة العربية الفصيحة، وكيف كانت تشعر بالغربة بسبب عدم وجود عناصر نسائية مسرحية في المملكة في عهود سابقة كما قدمت شكرها للنادي الأدبي الثقافي بالطائف على اهتمامه بالمؤلفات المسرحية وطباعته الأعمال المسرحية الكاملة لكل من: محمد العثيم وعبد الرحمن المريخي وفهد رده الحارثي، وأثر ذلك على الباحثين والمختصين والأكاديميين، مثمنة الجهد المبذول والعمل المضني الذي قام به النادي لإخراج أعمالها المسرحية الكاملة شاكرة رئيس النادي عطاالله الجعيد والأستاذ عبد العزيز عسيري على جهدهما وإصرارهما ليخرج هذا العمل إلى النور.
ثم فتح مدير اللقاء عبدالعزيز عسيري الباب للمداخلات والكلمات للحضور حيث تداخل كل من: الدكتور سامي جمعان وصبحي يوسف والمسرحي فهد ردة الحارثي وعلي خضر الثبيتي وأحمد السروي.
ثم قام رئيس النادي عطا الله الجعيد بتكريم الدكتورة ملحة العبدالله التي قامت نهاية الأمسية بتوقيع نسخ من أعمالها للحضور.

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