البترولية المستقلة تتوقع تحقيق 1 6 مليون دينار أرباحا صافية للربع الثالث

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة، أن الإدارة المالية للشركة انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30/09/2023، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.6 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 9.21 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 2.9 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30/09/2023، أي ما يعادل 16.18 فلسا للسهم الواحد.
هذا، ومن المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2023 مبلغ 5.4 ملايين دينار تقريبا، أي حوالي 30.36 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.5 ملايين دينار لفترة الأشهر التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2022، أي ما يعادل 36.3 فلسا للسهم الواحد.
هذا، وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2023 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
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