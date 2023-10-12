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البترولية المستقلة تتوقع تحقيق 1 6 مليون دينار أرباحا صافية للربع الثالث

10/12/2023 11:02:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة، أن الإدارة المالية للشركة انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30/09/2023، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.6 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 9.21 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 2.9 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30/09/2023، أي ما يعادل 16.18 فلسا للسهم الواحد.
هذا، ومن المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2023 مبلغ 5.4 ملايين دينار تقريبا، أي حوالي 30.36 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.5 ملايين دينار لفترة الأشهر التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2022، أي ما يعادل 36.3 فلسا للسهم الواحد.
هذا، وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2023 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

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