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المتحد يعلن فائز سحب الحصاد ربع السنوي ورابحي الأسبوعي

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد فوز عاطف اسكندر سعيد دوس، بمبلغ 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، المؤجل من يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وفي اليوم نفسه أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، وفوز 10 من عملائه بـ 1000 دينار لكل منهم، وهم: معن مصطفى السباعي، رامي ماهر محمود عباس، مشعل شويطر سعدي المطيري، هناء محمد ملا حسين عبدالرحمن، حامد إبراهيم عيسى الوزان، أحمد محمد سلام النعامي، عبدالعزيز أحمد محمد الزاير، سليمان سالم محمد الحشاش، معتز عمر الحلاق، نبيل خيري حسن جزماوي.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش يار التهنئة للفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق. وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

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