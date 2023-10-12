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الوطني يتوج بأربع جوائز ضمن Qorus للابتكار المصرفي

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج بنك الكويت الوطني بأربع جوائز مرموقة ضمن فعاليات مجموعة المصارف وشركات التأمين العالمية كوروس «Qorus» للابتكار المصرفي 2023 والتي عقدت في دبي وسلطت الضوء على الابتكارات في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وفاز البنك بالجوائز ضمن 4 فئات ضمت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وبنك العام 2023 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المدفوعات، بالإضافة إلى أفضل القنوات المصرفية للحلول المتطورة في فروع الخدمة الذاتية.
وتسلم جوائز البنك رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي منال المطر، ومساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية غدير العوضي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال فيصل الفليج ومدير أول منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية أنور البلام.
ومنحت «كوروس» بنك الكويت الوطني جائزة الفئة الذهبية عن أفضل القنوات المصرفية لفروع البنك المتطورة للخدمة الذاتية لتوفيرها خدمات وحلولا مصرفية استثنائية تمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة، من خلال أجهزة صراف تفاعلية هي الأحدث في العالم.
وحصد البنك الجائزة البرونزية عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.
وفاز برنامج Bankee بهذه الجائزة بفضل مساهمته في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت.
وفي فئة جوائز أفضل أنظمة المدفوعات فاز البنك أيضا بالجائزة البرونزية لتبينه أحدث التقنيات والخدمات في أنظمة المدفوعات، وتقديمه لباقة من حلول الدفع الرقمية الأكثر تطورا حول العالم.
كما فاز البنك بالجائزة الفضية في فئة بنك العام للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شهادة على التزام البنك القوي تجاه عملائه من خلال توفير الحلول والخدمات المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومجمـــوعـة المـصارف وشركات التأمين العالمية كوروس «Qorus» يقع مقرها فرنسا وتأسست في عام 1971 من قبل بنوك وشركات تأمين، وهي تخدم المؤسسات المالية في أكثر من 120 دولة، ولها تواجد في العديد من عواصم العالم من بينها بروكسل ودبي وكوالالمبور ولندن، وميلانو وسيئول وطوكيو.
ويعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. ويحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل فروعا وشركات تابعة في كل من الصين، وچنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والســعـوديـة، والــعــراق والإمارات.

MENAFN12102023000130011022ID1107235001

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