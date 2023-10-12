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ميماك أوجلفي تعين غسان مرقة رئيسا تنفيذيا في المنطقة

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «ميماك أوجلفي»، الشبكة الإبداعية الرائدة والمتكاملة الحائزة عدة جوائز، عن فريق قيادي جديد، مواكبا انطلاقة حقبة جديدة في مسيرتها، ستركز خلالها على التميز الإبداعي والابتكار الاستراتيجي وتسريع مسيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء فترة ولاية ديفيد فوكس، كرئيس تنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغادر فوكس، صاحب السجل الغني في أوجلفي والحافل بالإنجازات على المستوى العالمي، منصبه بعد أن قاد الشركة خلال فترة من النمو والنجاح. وحرص ديفيد، خلال عمله ومسيرته المهنية، على مشاركة وجلب تجارب وخبرات WPP وأوجلفي الواسعة النطاق إلى المنطقة.
وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاستمرارية والتجديد، قامت شركة ميماك أوجلفي، بتعيين فريق قيادي مشترك، يتألف من غسان مرقة، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجون مارشانت، الذي سيشغل منصب رئيس مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم جون إلى شركة ميماك أوجلفي، بعد مسيرة مهنية في المنطقة استمرت لمدة ست سنوات، شغل خلالها منصب المدير الإداري في وكالة FP7 McCann في دبي، Momentum and Craft في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي معرض تعليقه على تعيينه في هذا المنصب الجديد، قال غسان مرقة: أود أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لفريقنا الاستثنائي وعملائنا الكرام، على التزامهم الثابت وشراكتهم المتواصلة. ويشرفني أن أتولى إلى جانب جون، قيادة شبكة مكاتب الوكالة، التي لطالما شكلت أحد ركائز قطاع الاتصال الابداعي في المنطقة، وأن نحقق التزامنا بالاستمرار في تقديم الإبداع غير المحدود للعلامات التجارية الرائدة في سائر أسواق المنطقة.
من جهته، أعرب جون مارشانت، عن مشاعره قائلا: يشرفني جدا الانضمام إلى شركة ميماك أوجلفي خلال هذه الفترة المحورية والبالغة الأهمية في هذه السوق المتنامية بوتيرة سريعة. تشتهر علامة أوجلفي التجارية بإبداعها والتزامها بالتميز. وأنا أتطلع للعمل مع غسان والمساهمة في مسيرة هذه الشركة، في ظل هذا التحول الاقتصادي والثقافي الحيوي الذي تشهده المنطقة.

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