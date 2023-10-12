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الأهلي ينظم سحب الفوز الأسبوعي

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز شربل عساف ساسين، في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، وقد أقيم السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 9 أكتوبر 2023.
وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.
ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 حيث سيعلن اسم الرابح القادم. وأنه كلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.

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