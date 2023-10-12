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الكويتية راع ماسي لمؤتمر كسر الحواجز

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن مشاركتها في مؤتمر «كسر الحواجز» 2023 الذي ينظمه المعهد الوطني للقيادة (NLI) كراع ماسي للحدث، والذي عقد في الكويت خلال الفترة من 9 حتى 10 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزير المالية فهد الجارالله.
ويعد مؤتمر كسر الحواجز من المؤتمرات المهمة التي تسلط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي والمرأة في القيادة، حيث يجمع هذا الحدث المرموق كوكبة من القادة التحفيزيين الناجحين ومديري الأعمال وكبار المهنيين والخبراء البارزين من شتى المستويات المحلية والإقليمية والدولية تحت منصة واحدة.
وقالت الشركة إن رعايتها لمؤتمر كسر الحواجز 2023 يأتي في إطار حرصها على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة والجادة والتي تمكن المشاركين من استكشاف آفاق جديدة للقيادة وتحقيق الإنجازات والشراكات الناجحة من خلال ورش العمل والمحاضرات المختلفة المقامة والتي بالتأكيد ستمنح قيمة مضافة للمشاركين.
وأكدت على التزام الخطوط الجوية الكويتية التام نحو تحقيق الأهداف التي تشمل تمكين المرأة في الأدوار القيادية في مختلف قطاعات الشركة والتحول الرقمي في خدماتها، وكذلك في التقنيات والأنشطة الناشئة، والتي تعد أيضا محور التركيز الرئيسي خلال هذا المؤتمر.
وأعربت الشركة عن أملها بأن تؤدي الأفكار الهادفة والمقترحات المبتكرة التي تمت مشاركتها خلال المؤتمر إلى تطوير الكويت وتقدمها، وتعزيز فكرة الابتكار والنمو في المجتمع بالإضافة إلى تمكين وإلهام المشاركين.
واختتمت بيانها بالتشجيع على الاستمرار في إطلاق مثل هذه المؤتمرات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في أطر الأعمال التحويلية والمبتكرة لازدهار المنظمات الناجحة، بالإضافة إلى تمكينها ووضعها في المقدمة مع نطاق أوسع يمنحها منظورا أشمل حول المهارات القيادية الأساسية.

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