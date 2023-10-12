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زين تبرز جهودها في التحول الرقمي وتمكين المرأة القيادية والتنوع والشمول

10/12/2023 11:02:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن مشاركتها في مؤتمر «كسر الحواجز» الذي نظمه المعهد الوطني للقادة (NLI)، والذي رعته الشركة بمشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين والخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين الذين ناقشوا أبرز المجالات المستجدة مثل التحول الرقمي والتقنيات الناشئة والتنوع والشمول، وذلك تحت رعاية وزير المالية فهد الجارالله.
وشهدت فعاليات افتتاح المؤتمر حضور ممثل راعي الحفل وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، والمدير العام لشركة القادة الوطنية محمد الخليفي، وعدد من القيادات والمسؤولين البارزين من القطاعين العام والخاص.
وأتت مشاركة «زين» إيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المنتديات الأكاديمية والثقافية في تعزيز بيئة الإبداع في المجتمع، وتحفيز التطور المستمر لدى أفراده، والمساهمة في إعداد القادة، ولهذا فقد حرصت الشركة بأن تكون أول الداعمين لهذا المؤتمر منذ نسخته الأولى في العام 2021.
وشاركت «زين» في إحدى الحلقات النقاشية على هامش المؤتمر، حيث قام مدير التنوع والشمول في مجموعة زين عائشة المضف بمشاركة الحضور دور زين في دعم وتطوير العديد من المجالات المهمة التي ناقشها المؤتمر، وأبرز إنجازات الشركة المندرجة تحتها، والتي تناغمت بشكل كبير مع أهداف زين المؤسسية، مثل آثار التحول الرقمي والتقنيات النامية في تنمية الاقتصاد، ودور المرأة القيادية في القطاع الخاص، وأهمية التنوع والاشتمال في بيئة العمل.
وتتمتع «زين» بموقع الريادة في السوق المحلي، بفضل رؤيتها الاستراتيجية واستثمارها المبكر في تطبيقات التحول الرقمي، حيث قامت الشركة من خلال هذه الرؤية بتمكين العشرات من مؤسسات الدولة للدفع بخططها الرقمية بما يرفع من مستوى جودة الخدمة ويواكب التطور الهائل في التكنولوجيا.
كما تعتز «زين» بكونها جزءا من الخطة الاستراتيجية للكويت المتعلقة بتمكين المرأة، فقد وصلت الشركة إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال من خلال الخطوات الجادة التي أخذتها لترجمة رؤيتها إلى أهداف واضحة ونتائج ملموسة لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
وتعتبر «زين» أول مؤسسة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تؤسس إدارة مختصة بالتنوع والاشتمال في بيئة العمل، من خلال تبنيها لسلسلة من البرامج والمبادرات التوعوية لموظفيها بشكل مستمر، واستحداث العديد من سياسات العمل الجديدة التي رسخت من مكانة الشركة كإحدى أكثر مؤسسات القطاع الخاص تنوعا واشتمالا.
ويعتبر مؤتمر «كسر الحواجز» الحدث السنوي الثالث الذي نظمه المعهد الوطني للقادة، وأتاح الفرصة أمام الحاضرين للمشاركة في جلسات غنية بالخبرات شارك فيها متحدثين بارزين وخبراء ومتخصصين على المستويين المحلي والعالمي ارتكزت خبراتهم حول مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.
وسعى المؤتمر إلى تمكين الحضور من مناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة وإقامة شراكات هادفة، حيث تضمن جدول أعماله جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات ألقاها ضيوف محليون وعالميون مثل توم بيليو، الشريك المؤسس لشركة Quest Nutrition، وجو مالون، رائدة الأعمال التي تمكنت من تحويل مشروعها الصغير إلى علامة تجارية عالمية.
كما استضاف المؤتمر هذا العام كالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل، وغيرهم الكثير.
ويبرز هذا الدعم جهود «زين» والتزامها المتنامي نحو ممارستها للاستدامة المجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة إيجابية لتبني القضايا الأكثر أهمية في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب، وتشجيع الابتكار الرقمي، وتعزيز النمو الفكري، والمشاركة الفاعلة في المنتديات الأكاديمية والثقافية التي تثري من التجارب، وتتيح تبادل الأفكار بين رواد الأعمال والقادة وأفراد المجتمع.

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