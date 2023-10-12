باسل الهارون قطاعنا المصرفي يتمتع بمرونة وقدرة عالية على تخطي الأزمات



مواصلة النهج المتوازن لسياسة «المركزي» النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي

تعزيز الاستقرار للقطاع المصرفي والمالي.. اهتمام قائم ومستمر للفترة المقبلة

البنك يعتمد نهجاً استباقياً وتدخلاً مبكراً لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد

وظّف أدواته النقدية والرقابية وآليات التحوط الكلي باحترافية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

التسهيلات الائتمانية للمقيمين تضاعفت منذ نهاية 2010 إلى 47.25 مليار دينار في يونيو 2023 ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية زادت بنحو الضعف.. بلغت في يونيو الماضي 47.83 مليار دينار



أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أن المؤشرات المالية للبنوك الكويتية تؤكد بشكل مستمر على ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية تساعد على تخطي الأزمات وتعزز من قدرته على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة وفاعلية، ويدل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي بشكل منتظم.

وشدد الهارون على مواصلة النهج المتوازن لسياسة «المركزي» النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي وهو الاهتمام القائم والمستمر لدى «المركزي» للفترة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار المراجعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمصرفية الداعمة للمسار الحالي للسياسة النقدية، وذلك في ضوء الأثر المتأخر (Lag effect) للقرارات السابقة على تلك المؤشرات.

وأشار إلى أنه نتيجة للنمو والتوسع في حجم أعمال وأنشطة القطاع المصرفي بالكويت، فقد تضاعف إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي (نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت) بأكثر من الضعفين منذ عام 2010 ليبلغ ذلك الإجمالي في شهر يونيو 2023 نحو 85.574 مليار دينار.

ونوه الهارون في إصدار خاص لـ«المصارف» بدور القطاع المصرفي الكويتي في التنمية الاقتصادية من خلال دوره تمويل الأنشطة الاقتصادية بالكويت، إذ إن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية قد تضاعف منذ نهاية 2010 ليبلغ في يونيو 2023 نحو 47.25 مليار دينار، وكذلك زاد إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بما يقارب الضعف ليبلغ في يونيو 2023 نحو 47.83 مليار دينار.

ولفت الهارون إلى أنه وبالرغم من تداعيات بعض الصدمات الخارجية على الوضع الاقتصادي والمصرفي، إلا أن البنوك الكويتية استطاعت المحافظة على مستويات عالية من جودة أصولها، مستندة إلى ما تتمتع به من مؤشرات السلامة المالية، واجتازت اختبارا غير يسير، أكد قوة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، يدعم ذلك عملية البناء المستمر للمخصصات لمواجهة متطلبات شطب الديون المتعثرة، ومواصلة تكوين هذه المخصصات بما يقوي المصدات المالية للبنوك ويزيد أوضاعها متانة ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها إلى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، على نحو متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وتحدث الهارون عن السياسات التحوطية الجزئية والكلية التي ينتهجها «المركزي» والسياسات الرقابية التي تأخذ بالاعتبار النظرة المستقبلية والإجراءات الاحترازية، حيث استطاع «المركزي توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بحيث يظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة.

ولفت المحافظ إلى أن البنوك الكويتية، وبفضل التزامها بقرارات وتوجيهات «المركزي» وبالمعايير الدولية، كانت قادرة على خدمة الاقتصاد الكويتي لما تتمتع به من كفاءة عالية ومتانة، وهو ما تؤكده مؤشرات السلامة المالية كما في نهاية مارس 2023 والمتمثلة في المعدلات المرتفعة لكل من معيار كفاية رأس المال (19.0%)، ومعيار تغطية السيولة (158.1%) ومعيار صافي التمويل المستقر (113.7%)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة الأصول، حيث حافظت نسبة القروض غير المنتظمة على مستواها المتدني تاريخيا والبالغ 1.5%، إذ تشير نتائج تلك المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمرتبطة بالتشديد النقدي من مركز قوة.

وقال الهارون: «في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، الأمر الذي ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية، والتي تتمثل باستخدام البنوك المركزية مجموعة من الأدوات المتاحة لديها، ومنها رفع أسعار الفائدة/الخصم، وذلك بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي، وبالتالي تحقيق الأهداف النهائية لتلك السياسة التي تستهدف مكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي».

وأكد أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى حسبما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها لكل دولة وما هو متاح من أدوات لتلك السياسة، وأن قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالسياسة النقدية جاءت نتيجة المواكبة المستمرة للتطورات المتلاحقة في الاقتصادات والأسواق العالمية، واستنادا إلى مؤشرات الاقتصاد المحلي والمؤشرات النقدية والمصرفية المحلية.

وأشار إلى أن «المركزي الكويتي» لم يجار البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022، والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي، ولكن البنك اتخذ من جانبه سلسلة من القرارات بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار نهج متدرج ومتوازن يرمي إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن «المركزي» وجه كافة جهوده لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن مختلف الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية مستخدما كافة الأدوات المتاحة لديه، ودون التخلي عن أهدافه الأساسية الرامية إلى المحافظة على أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في ظل ما فرضته تلك الأزمات من تداعيات، وبما يسهم في احتواء القطاعات الاقتصادية للصدمات وتوفير الأجواء الداعمة للثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز قدرته على التعافي والنمو المستدام.

ولفت إلى أنه وانطلاقا من المهام المنوطة به، فقد تركزت جهود «المركزي» في مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت انطلاقا من نهجه الاستباقي، وتدخله المبكر، وواصل باستخدامه الفعال لمنظومة أدوات السياسة النقدية، والسياسة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها جميعها بحصافة واحترافية عالية لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وضمان مواصلة وحدات القطاع المصرفي والمالي تقديم خدماتها المالية للاقتصاد والمجتمع على نحو سلس وسريع وآمن.

وأوضح الهارون أن النهج المستقبلي الذي اعتمده بنك الكويت المركزي نحو التحول الرقمي للقطاع المصرفي جاء بما يتناسب مع حرصه على تطوير الصناعة المصرفية والمالية، وتحفيز الإبداع ونشر التقنيات الحديثة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في بيئة عمل تشهد ارتفاع المضاعفات والمخاطر.

لذلك، وضع بنك الكويت المركزي إطار عمل البنوك في الكويت لتقديم وتطوير خدماتهم المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج أولية للأعمال المصرفية الرقمية، وهي تأسيس وحدات مصرفية رقمية في مثل هذه البنوك، والتعاون مع طرف ثالث، أو إنشاء البنوك الرقمية.

وفي السياق نفسه، يحرص «المركزي» على إدخال بيئة تكنولوجية أكثر تمكينا، وتحفيز الابتكار المستدام، وتنفيذ مجموعة من الحلول والإجراءات ذات الصلة بما في ذلك التنظيم الدفع الإلكتروني، وإصدار الأمن السيبراني الإطار الاستراتيجي الذي يتطلب البنوك الكويتية لتطوير استراتيجياتهم المستقبلية وتحديثها منهم بانتظام. كما أصدر بنك الكويت المركزي اللائحة التنظيمية (Sandbox Framework) لتوفير مساحة آمنة لاختبار المنتجات المبتكرة التي ستسهم في تحول القطاع المصرفي.

ولفت الهارون إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة تستوجب العمل على مواكبتها، وفقا لآليات حديثة ومتطورة، مؤكدا على الثورة التي شهدتها البيئة المصرفية، والمنافسة الكبيرة فيما بين البنوك لتحقيق تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من خلال تقديم أحدث وأفضل الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل وميسر ولبناء منظومة متكاملة ومتطورة لكل خدماتها، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع المصرفي الكويتي اتخذ خطوات جدية نحو التحول الرقمي الذي يهدف إلى تطوير العمليات والإجراءات والأنظمة الداخلية وتقديم خدمات إلكترونية متطورة والتحول تجاه تبني التكنولوجيا الرقمية.

وأكد الهارون أن «المركزي» يولي إدارة المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات عناية فائقة، ويتبع المبادئ المثلى المطبقة عالميا في هذا المجال، وتواصلت جهوده في تعزيز الأمن السيبراني بما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المصرفي في الكويت، وأن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الحماية، وتستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات، وفقا للمعايير العالمية المتبعة لمنع أي من وسائل الاحتيال، وللحماية من محاولات الاختراق والقرصنة.

ولفت إلى أن «المركزي» يتطلع إلى إنشاء مركز للابتكار يهدف إلى تبني الأنشطة والمجالات التقنية المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة لرقابته.

السياسة الاستباقية

قال الهارون إن وحدات القطاع المصرفي الكويتي تمكنت من تخطي الأزمات المالية السابقة التي عصفت باقتصادات العالم وأزمة جائحة كورونا بنجاح نتيجة لجهود بنك الكويت المركزي في الإشراف والرقابة القائمة على السياسة الاستباقية في تعزيز أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في البلاد.

كفاءة المصارف.. والنمو الاقتصادي

أكد الهارون الدور البالغ الأهمية للقطاع المصرفي بالنشاط الاقتصادي من خلال استقطاب وتنمية المدخرات الوطنية، وحسن توجيهها نحو أفضل وجوه الاستثمار، وعلى النحو الذي يمكن أن يسهم في عملية التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، وبما يؤدي إلى تعزيز فرص النمو المستدام، إذ إنه كلما زادت كفاءة القطاع المصرفي والوساطة المالية، كلما انعكس ذلك إيجابا على معدلات النمو وأنماط التنمية في الاقتصاد الوطني.

تطور المصارف.. عملية متواصلة

ذكر الهارون أن تطور القطاع المالي والمصرفي في الكويت هو عملية متواصلة بحكم المستجدات المستمرة في البيئة الاقتصادية التي يعمل بها، ومواكبة للتطورات المتلاحقة في الابتكارات التقنية والأدوات المالية والمصرفية الجديدة في الصناعة المصرفية، وأن البنوك تطورت على مر العقود الماضية لتلعب دورا حيويا في خدمة الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر اليوم محورا أساسيا لتمويل الاقتصاد الكويتي، وتقدم القروض والتسهيلات المالية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما تلعب دورا مهما في تمويل القطاعات الحيوية مثل النفط والبتروكيماويات والبنية التحتية.

التمويل المستدامأشار الهارون إلى مواصلة البنك المركزي متابعة تقارير البنوك المحلية بشأن التزامها بمعايير ومبادئ التمويل المستدام، ومدى التزامها بإصدار منتجات وأدوات تمويلية تتوافق مع أنشطة التمويل الأخضر، وتطبيق مبدأ الاستدامة على عمليات البنوك وأنشطتها الداخلية.