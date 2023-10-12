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OSN تستضيف قمة تجربة العملاء الأولى من نوعها

10/12/2023 11:02:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، مؤخرا قمة تجربة العملاء بمشاركة ما يزيد على 100 من مؤسسات القطاع الرائدة وصناع القرار لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات خدمات المشاهدة المدفوعة ومنصات البث أونلاين والابتكارات التكنولوجية. كما شهدت القمة حضور مجموعة من قادة الفكر من أبرز الشركات، بما فيها أنغامي وغوغل ووارنر براذرز ديسكفري، والذين شاركوا في سلسلة من الحوارات التفاعلية حول أحدث التوجهات والفرص والتحديات التي يواجهها مشهد وسائل الإعلام ومنصات البث دائمة التطور في المنطقة.
وانطلقت القمة بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التنفيذي لشبكة OSN جو كوكباني، الذي تطرق بإيجاز إلى رحلة الشبكة التي غيرت ملامح القطاع، وتحديات السوق التي تجاوزتها خلال العام الماضي، من خلال تحقيق زيادة سنوية قدرها 40% في مستوى التفاعل على المنصة، مما عزز مكانتها كمنصة حصرية للمحتوى الغربي. كما ناقش كوكباني التوجهات الرئيسية التي تؤثر على قطاعي التكنولوجيا والترفيه، بدءا من توفير المحتوى الناشئ ووصولا إلى تمكين جميع الأطراف من الوصول إلى سلسلة القيمة التي تشهد طلبا متزايدا على تقديم أفضل أنواع المحتوى باستمرار، والاعتماد المتنامي على الطبقة الإعلانية منخفضة السعر، بالإضافة إلى كيفية بناء الأعمال المستدامة في ظل ضغوط اقتصادات المحتوى، ومزايا الحلول التكنولوجية وعيوبها واستكشاف فرص الاندماج، ليختتم كلمته بتلخيص موجز عن النمو الإيجابي الذي من المتوقع أن تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN قبيل انعقاد القمة: نحرص في شبكة OSN على تقديم المحتوى بالاستناد إلى المتطلبات والمعايير العالية لعملائنا واحتياجاتهم وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار. وأعتقد أن توفير المحتوى المؤثر يجب أن يتماشى مع الحفاظ على مشاركة فاعلة للمشاهدين من خلال توقع احتياجاتهم، وتزويدهم بتجارب مستخدم استثنائية. ومع التغير المستمر لدى المشاهدين من حيث تذوقهم للترفيه، نسعى لمواكبة هذه التغيرات وتقديم المحتوى والمنتجات والقيمة الأكثر طلبا. وأضاف قائلا: نفخر باستقطاب رواد القطاع والشركاء والخبراء إلى هذه القمة الأولى في المنطقة، لمناقشة مستقبل قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع عملائنا. وبرز في الجلسات الحوارية موضوع مهم بعنوان «استراتيجيات النمو الجديدة في ضوء التوجهات المختلفة في القطاع»، حيث شارك في النقاش المتحدث الضيف جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في الشرق الأوسط، وجو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN. وتناولت الجلسة التي أدارتها كيلسي وارنر، الاستراتيجيات المبتكرة للنمو في ظل تطور المشهد الإعلامي السريع، مثل تخصيص المحتوى وتصميمه حسب الطلب والارتقاء به إلى آفاق غير مسبوقة.
وحظيت جلسة النقاش بعنوان «أبرز توجهات قطاع الاتصالات وتأثير التلفزيون»، التي أدارها جاستن هيويلت، أحد خبراء القطاع، باهتمام كبير، حيث شارك الحضور أفكاره حول الموضوع، كما سلط الضوء على الدور المتنامي لشركات الاتصالات في قطاع الترفيه ومدى تأثيرها على تجارب المشاهدين. واستضافت جلسة النقاش بعنوان «منصة البث التلفزيوني الجديدة OSNtv» ديفريم ميليك وروري باكلي، مديري OSN التنفيذيين، اللذين ناقشا الترقيات الأخيرة لمنتج الشبكة المنزلي OSNtv ونجاحه في توفير خدمات مشاهدة تستغني بالكامل عن الأطباق اللاقطة مع إمكانية وصل الجهاز بالإنترنت، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة التي تسعى دوما لتزويد المشاهدين بتجارب ترفيه استثنائية.

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