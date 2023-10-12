محمد بن سلمان يطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

يتسم بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير وسيشغل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً بعدد 20 بوابة و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر و7 منصات جديدة للخدمات الذاتية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.وسيتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليصبح معلما بارزا من المعالم المميزة بالمملكــة، حيـــث ستـــصل مــساحة صالتـه إلــى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.ويتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئة داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم في توفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).وسيــكون المطار قـــادرا على استيــــعاب أكثـــر من 13 مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1.5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.يذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، كاستراتيجية عسير «قمم وشيم»، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.