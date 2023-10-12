مقاومون يقتحمون شاطئ زكيم شمال قطاع غزة

مقاومون يقتحمون شاطئ زكيم شمال قطاع غزة
التاريخ
10/12/2023 7:21:59 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، أن
مقاومون فلسطينيون اقتحمو
شاطئ زكيم شمال قطاع غزة.
ويوجد في زكيم قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال.
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