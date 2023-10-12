قرينة العاهل تهنئ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بمناسبة تكليف سموه برئاسة مجلس إدارة ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬سموها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬التكليف‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬السامية‭ ‬بجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬المهمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يتولاه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لتطلعات‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬ورفعة‭ ‬أهله‭ ‬الكرام‭.‬

وقدمت‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتمنيات‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم،‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬التوفيق‭ ‬حليفاً‭ ‬لخطاه‭ ‬المباركة‭ ‬ومساعيه‭ ‬المخلصة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬بمعية‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬مصلحة‭ ‬بلاده‭ ‬وعلو‭ ‬شأنها‭ ‬نصب‭ ‬العين،‭ ‬لتتواصل‭ ‬النجاحات‭ ‬الباهرة‭ ‬لمسيرة‭ ‬الازدهار‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭.‬

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