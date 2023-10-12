قرينة العاهل تهنئ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بمناسبة تكليف سموه برئاسة مجلس إدارة ((تمكين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بمناسبة صدور المرسوم بتكليف سموه برئاسة مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وأعربت سموها عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التكليف النابع من الثقة السامية بجهود سمو الشيخ عيسى وقدرته على حمل هذه المسؤولية المهمة إلى جانب ما يتولاه سموه من مهام جليلة في خدمة الوطن العزيز تحقيقاً لتطلعات قيادته الحكيمة ورفعة أهله الكرام.
وقدمت قرينة العاهل المعظم خالص التهاني والتمنيات لسمو الشيخ عيسى بالمزيد من النجاح والتقدم، داعية المولى عز وجل أن يجعل التوفيق حليفاً لخطاه المباركة ومساعيه المخلصة، لتحقيق ما يصبو إليه من تطلعات بمعية فريق البحرين المتميز، الذي يضع مصلحة بلاده وعلو شأنها نصب العين، لتتواصل النجاحات الباهرة لمسيرة الازدهار التي تشهدها البحرين الغالية.
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