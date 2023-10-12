رئيسا النواب والشورى يهنّئان أحمد الصفدي بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني

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- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني في دورته الثالثة.
مؤكدا الحرص على تطوير مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة، والتنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، لما فيه خير ونماء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
كما بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، برقية تهنئة إلى أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني في دورته الثالثة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ إعادة انتخاب السيد أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب الأردني يعكس كفاءته، وإسهاماته التشريعية المتواصلة، وجهوده المخلصة، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يوفق ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، ويعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة لما فيه خير وصلاح للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق.
وأكد رئيس مجلس الشورى، في برقية التهنئة، الاهتمام والحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية، ومواصلة التعاون والتنسيق البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
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