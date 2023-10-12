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رئيسا النواب والشورى يهنّئان أحمد الصفدي بإعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني

10/12/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬الصفدي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭.‬

‭ ‬مؤكدا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬ويكلل‭ ‬جهوده‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ونماء‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬الصفدي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمّنها‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الصفدي‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأردني‭ ‬يعكس‭ ‬كفاءته،‭ ‬وإسهاماته‭ ‬التشريعية‭ ‬المتواصلة،‭ ‬وجهوده‭ ‬المخلصة،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬ويكلل‭ ‬جهوده‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬ويعينه‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأمانة‭ ‬وأداء‭ ‬الرسالة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬للمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة،‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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